Харків знову зазнав обстрілу – мер

Російські війська у неділю обстріляли одну з частин Харкова.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Харків не припиняють обстрілювати. Сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста Харкова".

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Деталі: Мер не повідомив подробиць про обстріл.

Говорячи про ситуацію з транспортом у місті, він зазначив, що працює метро, ​​автобуси, тролейбуси та трамваї.

"Метрополітен у нічний час може бути сховищем. Вдень теж можна ховатися в метрополітені", - сказав він.

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Що передувало: У неділю на Харківщині з робочою поїздкою побував президент Володимир Зеленський.

26 травня російські війська обстріляли в Харкові Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Внаслідок обстрілів загинули 9 осіб, серед яких 5-місячна дитина, 19 дістали поранень.