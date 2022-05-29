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Харьков снова попал под обстрел – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 19:24
Харьков снова попал под обстрел – мэр
Игорь Терехов, фото с Facebook

Российские войска в воскресенье обстреляли одну из частей Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Харьков не прекращают обстреливать. Сегодня мы тоже, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города Харькова".

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Детали: Мэр не сообщил подробностей об обстреле.

Говоря о ситуации с транспортом в городе, он отметил, что работает метро, автобусы, троллейбусы и трамваи.

"Метрополитен в ночное время может служить убежищем. В дневное время тоже можно укрываться в метрополитене", - сказал он.

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Что предшествовало: В воскресенье в Харьковской области с рабочей поездкой побывал президент Владимир Зеленский.

26 мая российские войска обстреляли в Харькове Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля. В результате обстрелов погибли 9 человек, среди которых 5-месячный ребенок, 19 получили ранения.

Темы: Харьковвойна
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