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Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 22:34
Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что "вменяемые люди" могут видеть у президента РФ Владимира Путина признаки недуга.

Источник: Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя информацию о болезнях Путина, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.

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Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".

"Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".

Предыстория:

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Темы: ЛавровПутинздоровье
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