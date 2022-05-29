Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что "вменяемые люди" могут видеть у президента РФ Владимира Путина признаки недуга.

Источник: Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя информацию о болезнях Путина, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.

Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".

"Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".

Предыстория:

В апреле журналисты-расследователи сообщали, что президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десяток врачей, в частности онколог Евгений Селиванов, который занимается проблемами щитовидной железы.

В начале мая британский таблоид "The ​​Sun" писал, что 69-летнего Путина готовят к операции. И якобы на время оперативного вмешательства и реабилитации Путин передаст власть секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России может произойти переворот.

24 мая Буданов заявил, что Путин может прожить еще несколько лет, несмотря на тяжелые заболевания, среди которых онкологическое.