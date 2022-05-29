Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина
Воскресенье, 29 мая 2022, 22:34
Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что "вменяемые люди" могут видеть у президента РФ Владимира Путина признаки недуга.
Источник: Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя информацию о болезнях Путина, пишет РИА Новости
Прямая речь: "Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.
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Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".
"Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".
Предыстория:
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