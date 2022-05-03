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Хода з краденими холодильниками: Кім запропонував формат "параду перемоги" в Москві

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 09:54
ілюстрація з сайту "Голос України"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім покепкував з планів режиму Путіна проводити "парад перемоги", який планується на 9 травня у Москві, у розпал війни з Україною.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Ніхто росіянам не казав, що святкувати перемогу під час війни - це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть. Парад військових із холодильниками чи колони викрадених вантажівок із зерном із Херсонської області? Ганебна війна…"

Деталі: Щодо обстановки в Миколаївській област станом на 3 травня глава ОВА зазначив: "Відносно спокійно. Два обстріли, які були, без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там".

Нагадаємо: Російська армія у повномасштабній війні проти України, розв'язаної 24 лютого, "прославилася" нелюдськими звірствами стосовно мирного населення та мародерством великих масштабів. 

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН про справжній "героїзм" і "стійкість" російської армії, яка тікала з-під Києва від українських військ із награбованим "добром". Вони залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У квітні в Росії розпочали підготовку до параду Перемоги на Червоній площі в Москві – до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.
  • На запланований парад не запрошували закордонних лідерів. Туди не приїде навіть підконтрольний Кремлю самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. 
  • За даними української розвідки, 9 травня Росія готується оголосити відкриту мобілізацію.
  • Водночас чиновники США та Заходу думають, що Путін 9 травня може офіційно оголосити війну в Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

Теми: війнаРосія
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