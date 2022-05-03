Із 290 тіл цивільних, яких убили окупанти в Ірпені, 105 досі лишаються невпізнаними – Венедіктова
В Офісі Генерального прокурора заявили, що з 290 тіл мирних мешканців Ірпеня, які були ексгумовані для експертизи та перепоховання, 105 лишаються невпізнаними.
Джерело: брифінг генеральної прокурорки Ірини Венедіктової в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Венедіктової: "Прокурори і слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 72 мм та 120 мм калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами – що є порушеннями військовослужбовцями РФ законів та звичаїв війни. Ця зброя є забороненою Женевськими конвенціями.
Під час огляду місця події для проведення судово-медичної експертизи доставлено 290 тіл: 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 55 людських останків.
Ви собі уявляєте, що, коли ми в ХХІ столітті, в центрі дуже європейського, прекрасного охайного міста, говоримо зараз такі речі… І навіть ми не можемо вказати про тіла – ми говоримо про людські останки.
Вже опізнані 185, а 105 – на цей час, залишаються невпізнаними. Частково завершено проведення судово-медичних експертиз".
Деталі: Венедіктова додала, що причиною смерті в 35 осіб є осколкові, у 40 – вогнепальні поранення. Стосовно 5 осіб підтвердили причиною смерті закриті черепно-мозкові травми.
У 110 трупів не могли встановити причиною смерті, тому що триває судово-медична експертиза.
Слідчі й прокурори допитали 228 мешканців Ірпеня як свідків скоєння злочинів окупантами. У ході допитів прокурори підтвердили 7 місць масових розстрілів громадян і місць їхнього поховання.
Генеральна прокурорка додала, що після звільнення міста наприкінці березня, впродовж двох тижнів прокурори здійснили аерозйомку міста з квадрокоптерів та відеозйомку з автомобілів, після чого збірані всі речові докази.
За результатами зібраних даних, прокурори розподілили місто на "квадрати", за кожним із яких була закріплена група правоохоронців щодо збору та аналізу речових доказів і свідчень.
Венедіктова запевнила, що українське правосуддя ухвалить вироки щодо кожного російського окупанта, причетного до масових вбивств і катувань цивільних осіб в Ірпені. За її словами, наразі триває перший етап розслідування злочинів російських окупантів на території Київщини. Зібрані матеріали стосовно злочинів, скоєних в Ірпені уможливили оприлюднення попередніх результатів розслідувань.
Передісторія:
- У цілому Офіс Генерального прокурора підтвердив загибель понад 1200 цивільних осіб у населених пунктах Київщини, які були під російською окупацією.
- Після звільнення Ірпеня з російської окупації, місцева влада повідомляла про близько три сотні вбитих цивільних у місті. Деяких людей російські військові розчавлювали танками. Мер Олександр Маркушин розповів, що в деяких місцях людські рештки довелось діставати з асфальту лопатами.