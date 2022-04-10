Київщина: правоохоронці підтвердили смерть 1222 людей, які загинули від рук окупантів

За даними Офісу Генерального прокурора, українські правоохоронці підтвердили загибель 1222 мешканців Київщини від рук російських окупантів.

Джерело: інтерв’ю генеральної прокурорки Ірини Венедіктової для британського телеканалу Sky News

Пряма мова Венедіктової: "Станом на ранок 10 квітня, ми знайшли тіла 1222 мешканців, які загинули під час російської окупації Київської області. Це тільки в Київській області".

Деталі: Венедіктова додала, що російські окупанти знищили Бородянку, попри те, що в місті взагалі не було військових об’єктів та підрозділів військових.

За її словами, Офіс Генерального прокурора розпочав 56 кримінальних проваджень за статтями воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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