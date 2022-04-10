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Київщина: правоохоронці підтвердили смерть 1222 людей, які загинули від рук окупантів

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 15:30
Українські слідчі проводять ексгумацію мешканців Бучі, похованих у братській могилі. Фото: дмитро ларін, уп

За даними Офісу Генерального прокурора, українські правоохоронці підтвердили загибель 1222 мешканців Київщини від рук російських окупантів.

Джерело: інтерв’ю генеральної прокурорки Ірини Венедіктової для британського телеканалу Sky News

Пряма мова Венедіктової: "Станом на ранок 10 квітня, ми знайшли тіла 1222 мешканців, які загинули під час російської окупації Київської області. Це тільки в Київській області".

Деталі: Венедіктова додала, що російські окупанти знищили Бородянку, попри те, що в місті взагалі не було військових об’єктів та підрозділів військових.

За її словами, Офіс Генерального прокурора розпочав 56 кримінальних проваджень за статтями воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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Передісторія:

  • Наразі українські слідчі проводять ексгумацію тіл мирних мешканців, похованих у братських могилах, проводять документування злочинів, встановлюють особистості постраждалих і збирають докази на місцях у містечках Київщини, що були під російською окупацією.
  • У Міністерстві цифрової трансформації пообіцяли залучити технології для пошуку всіх російських військових, які коїли звірства проти цивільного населення в Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва.

Теми: Київська областьОфіс генпрокурораБучаІрпінь
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