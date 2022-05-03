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Нардепа, який поїхав під російську окупацію на Херсонщині, виключили з фракції 

Денис КарловськийВівторок, 3 травня 2022, 16:19
олексій ковальов. фото: facebook-сторінка політика

На засіданні Верховної Ради 3 травня народні депутати підтримали виключення зі складу фракції "Слуга народу" Олексія Ковальова, який доброхіть поїхав під російську окупацію на Херсонщину.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук

Пряма мова Палійчук: "Народного депутата Олексія Ковальова виключено зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України".

Передісторія:

  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. Нардеп спілкується з російськими військовими на Херсонщині. За його словами, загрози його життю і здоров'ю немає, що викликало побоювання серед української влади щодо його можливої роботи на країну-окупанта.
  • На початку квітня він на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходться Ковальов і чим він займається.
  • Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив  "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.

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Теми: Херсонська областьСлуга народуокупаціядержзрада
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