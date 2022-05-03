Нардепа, який поїхав під російську окупацію на Херсонщині, виключили з фракції 

На засіданні Верховної Ради 3 травня народні депутати підтримали виключення зі складу фракції "Слуга народу" Олексія Ковальова, який доброхіть поїхав під російську окупацію на Херсонщину.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук

Пряма мова Палійчук: "Народного депутата Олексія Ковальова виключено зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України".

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