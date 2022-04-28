"Слуга народу" призупинила членство Ковальова у фракції: він – на окупованій Херсонщині

Партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді і просить правоохоронців розслідувати, чи став він на бік Росії у Херсонській області.

Джерело: спільна заява Політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України

Дослівно заява: "Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа, перебуває цілком добровільно.

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Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги.

Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав.

Поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

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Адже під час повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ.

З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою.

На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції "Слуга народу".

Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України".

Деталі: Тому політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.

Також вони закликали генерального прокурора Ірину Венедиктову та голову Служби безпеки України Івана Баканова порушити кримінальну справу, в рамках якої "ретельно та всебічно розслідувати" всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.

"За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата", – сказано в заяві, яку підписали голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк та перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець.

Від УП: 7 квітня Олексій Ковальов повідомив у Facebook: "Я і моя родина нікуди не виїхали, ми знаходимося на території тимчасово окупованої Херсонщини. Живемо і працюємо за законами України, волонтеримо, робимо все можливе. Деталі розповідатиму після перемоги".

Ковальов визнає, що перебуває на тимчасово окупованій території, пише українською мовою. Проте заперечує інформацію влади: 22 квітня він писав, що "Генштаб (ЗСУ) взагалі далекий від реалій, які відбуваються на Херсонщині:", що "мобілізація та "референдум" – це просто фейк".

Ковальов регулярно демонструє, як допомагає своїй області. 28 квітня він написав, що привіз продукти соціально незахищеним верствам населення села Залізний Порт.

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