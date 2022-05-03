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В Ірпені закінчили роботу слідчі, знайдено нових жертв російських військових

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 20:04
Ірина Венедіктова на брифінгу ОГП, фото відомства

В ОГП повідомили про завершення першого етапу слідства в Ірпені – огляду місць воєнних злочинів Росії, вчинених в місті. Знайдено ще два місця поховання розстріляних росіянами містян.

Джерело: генеральна прокурорка ​Ірина Венедіктова, яку цитує відомство у Telegram

Пряма мова: "На сьогодні допитано 228 свідків. В основному це місцеві мешканці, які не змогли евакуюватись і були безпосередніми свідками злочинів. Завдячуючи їх свідченням вдалось встановити хронологію подій, а також обставини безчинств армії агресора по відношенню до мирного населення. Російських окупантів робить зухвалими безкарність. Але безкарності не має бути в сучасному світі. Ми працюємо, щоб знайти та покарати кожного воєнного злочинця".

Деталі: Венедіктова підкреслила, що наразі Ірпінь комплексно опрацьований прокурами ОГП спільно зі слідчими Нацполіції та ДБР.

Вона також додала, що правоохоронці отримали свідчення щодо 7 розстрілів мирних громадян та місць їх захоронення.

Так, під час огляду встановлені трупи 5 місцевих мешканців, які були розстріляні у дворі багатоповерхівки по вул. Білокур та в приміщенні Дитячого центру розвитку "Супер-дітки".

Також оглядом підтверджено розстріл з танку автомобіля, на якому жінка із 12-річним сином та, ймовірно, чоловіком намагались евакуюватись із міста. Останки їхніх тіл були захоронені місцевими мешканцями на території парку "Мами".

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"Зараз в Ірпені почали працювати експерти. Вони встановлять збитки, зброю що використана для їх заподіяння, місця та напрямки застосування зброї та військової техніки. Результати цих експертиз та зібраних нами доказів беззаперечної присутності в місті військовослужновців РФ, висновків судово-медичних експертів, свідчень свідків та потерпілих дадуть змогу встановити винуватих осіб. Списки військовослужбовців армії РФ, що дислокувались в Ірпені вже є в розпорядженні слідчих органів та прокуратури. Вже є і перші підозрювані військовослужбовці країни-агресора. Робота триває", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що повідомлено про підозру військовослужбовцю 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ, який разом із співслужбовцями у Ірпені взяв у полон 10 чоловіків. Окупанти утримували їх у підвалі, забрали у них мобільні телефони, били прикладом зброї по ребрах та ногах. Бранцям погрожували вбивством та імітували страту, не давали їжу і воду. Також серед потерпілих – жінка, над якою російські військовослужбовці знущались, стріляючи в напрямку її ніг. Ідентифікувати одного з катів вдалося завдяки документам, які надали слідству потерпілі.

Теми: ІрпіньВенедіктовавійнаРосія
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