Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Припинення вогню буде лише тоді, коли Путін сам захоче переговори – Зеленський

Денис КарловськийВівторок, 3 травня 2022, 22:50
Припинення вогню буде лише тоді, коли Путін сам захоче переговори – Зеленський
володимир зеленський. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський переконаний, що режим припинення вогню можливий лише тоді, коли російська верхівка буде сама зацікавлена в досягненні дипломатичних домовленостей.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для американського видання Wall Street Journal

Пряма мова Зеленського: "Якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми маємо бачити бажання досягти припинення вогню з боку Російської Федерації. Якщо ми цього не бачимо, якщо вони дійсно хочуть припинення вогню, їм треба показати це.

Реклама:

От зараз ми домовлялися про припинення вогню в Маріуполі, щоби дозволити вийти цивільному населенню з бомбосховищ, і навіть залучили ООН, сподіваючись зрушити з місця. Тим не менше, вони все одно здійснюють обстріли, бомбардування. Нам треба припинення вогню.

Але воно стане можливим тоді, коли буде діалог і розмова лідерів двох країн. Якщо у нас буде зустріч з президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Тоді ми з ним можливо домовимося особисто, що ми повинні брати особисто зобов'язання щодо припинення вогню, бажано публічні. Тоді ми можемо вірити в це. 

Але режим припинення вогню не значить, що російські війська залишаться там, де вони зараз стоять – і там буде такий "заморожений конфлікт". Ми не підемо на замороження…    

ВІДЕО ДНЯ

Наші групи спілкуються на рівні перемовників, як це було у Туреччині щодо підготовки зустрічі, або щодо майбутніх домовленостей між країнами. Але це – спілкування. 

Можу сказати вам відверто: я в такі домовленості не дуже вірю. Вважаю, що важливо говорити, але поки особисто президент РФ не поставить свій підпис, або не скаже щось особисто, я не бачу ваги у таких домовленостях".

Деталі: Зеленський нагадав, що в рамках Мінського процесу перед повномасштабним вторгненням у 2022 році, Україна постійно домовлялась з Росією про режим припинення вогню впродовж 8 років. Коли досягали якогось спільного бачення, Росія невдовзі зривала "режим тиші" і знову починала обстріли. 

Тому президент не дуже вірить у досягнення якихось тимчасових угод щодо "режиму тиші" і не погодиться з тим, що російські війська будуть перебувати на території України. Щонайменше домовленості повинні бути щодо відведення військ на ті позиції, які існували станом на 23 лютого 2022 року.

Передісторія:

  • Наприкінці квітня президент Зеленський заявляв, що ризики розірвання всіх переговорних процесів із росіянами дуже великі через злочини й звірства окупантів проти цивільного населення. 
  • 29 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що зустріч президентів двох країн "зараз не на часі".
  • 28 квітня турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан розмовляв по телефону з Путіном, щоби переконати його зустрітися із Зеленським.
  • Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров казав, що Росія буде підписувати домовленості з Україною з огляду на ситуацію, яка буде розгортатися в театрі ведення бойових дій.
  • Зеленський казав, що на переговорах із Путіним буде обговорювати винятково питання відновлення територіальної цілісності України та майбутнє окупованого Криму й Донбасу.

Теми: переговориЗеленськийПутіндеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
переговори
Джонсон зробив висновок щодо переговорів з РФ через імовірне вбивство Пригожина
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких "обмінів будь-чого" на українські території
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: