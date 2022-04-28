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Ердоган знову замовив Путіну слівце за мир між Росією та Україною

Олена РощінаЧетвер, 28 квітня 2022, 14:36

Туреччина готова продовжити посередництво для припинення війни між Росією та Україною, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган президенту Росії Володимиру Путіну у телефонній розмові 28 квітня.

Джерело: "Anadolu Agency" з посиланням на Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини

Деталі: Ердоган зазначив, що Анкара готова виявити ініціативу щодо припинення війни між Росією та Україною та продовжити посередництво в ім'я миру в Чорноморському регіоні.

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Турецький лідер висловив надію на те, що позитивний імпульс переговорного процесу у Стамбулі між Києвом та Москвою, призведе до довгострокового миру в регіоні.

Ердоган запевнив, що Анкара продовжить рішучі та щирі кроки щодо усунення кризи та відновлення миру між двома сусідніми державами.

Путін подякував Ердогану за організацію обміну російського льотчика Костянтина Ярошенка на американця Тревора Ріда, який відбувся 27 квітня за координації та нагляду Національної розвідувальної організації Туреччини.

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Ердоган вказав на необхідність збереження тісних контактів та злагоджених дій спецслужб двох країн, що "сприяє запобіганню гуманітарним трагедіям та формуванню атмосфери стабільності в регіоні".

Нагадаємо: Всі лідери, які говорили з Володимиром Путіним про припинення війни проти України, залишалися розчаровані його відповідями та перспективами щодо миру. Російський президент усім відповідає, що для зустрічі з українським президентом "ще не час". 

Переговори української та російської делегацій тривають, але поки не дають результату. Так само тривають бої на сході й півдні України. 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва передала Києву свої пропозиції в середині квітня, але відповіді на них не отримала. 

Українські пропозиції були озвучені у Стамбулі 29 березня, але відтоді ситуація загострилася через звірства росіян у Київській області та блокаду російською армією українських захисників на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерела "Financial Times" у Кремлі розповіли, що Путін нібито в березні ще всерйоз міркував над тим, аби підписати якесь перемир’я з Україною, але тепер прагне лише захопити якомога більше її територій.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар Зустріч 27 квітня говорив, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися найближчими днями, але на Банковій це не підтвердили

Теми: ЕрдоганПутінвійнапереговори
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