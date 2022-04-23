Зеленський: Я би спитав у Путіна, як житимуть українські Донбас і Крим

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путинім говорив би лише про питання територіальної цілісності України.

Джерело: Зеленський на пресконференції 23 квітня

Пряма мова Зеленського: "Мої питання, які б я проговорював з президентом РФ, стосуються виключно – виключно – питань, які мене цікавлять виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності. І саме ці питання я би з ним обговорював – як далі буде жити наш Донбас український і як далі буде жити наш Крим. Як ми можемо, в якій точці про це домовитись і чи можемо взагалі".

Деталі: Президент додав, що зараз найголовніше, що Україна піднімає це питання і навіть чує, що Росія починає відповідати.

"Не так, як нам подобається, але тим не менше цей діалог почато. Думаю, що діалог (з Путіним – ред.) був би чи буде дуже предметним", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.

9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

12 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.