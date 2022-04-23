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Зеленський: Я би спитав у Путіна, як житимуть українські Донбас і Крим

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 21:38
Зеленський: Я би спитав у Путіна, як житимуть українські Донбас і Крим
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путинім говорив би лише про питання територіальної цілісності України.

Джерело: Зеленський на пресконференції 23 квітня

Пряма мова Зеленського: "Мої питання, які б я проговорював  з президентом РФ, стосуються виключно – виключно – питань, які мене цікавлять виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності. І саме ці питання я би з ним обговорював – як далі буде жити наш Донбас український і як далі буде жити наш Крим. Як ми можемо, в якій точці про це домовитись і чи можемо взагалі".  

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Деталі: Президент додав, що зараз найголовніше, що Україна піднімає це питання і навіть чує, що Росія починає відповідати.

"Не так, як нам подобається, але тим не менше цей діалог почато. Думаю, що діалог (з Путіним – ред.) був би чи буде дуже предметним", – підсумував Зеленський.

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Теми: ЗеленськийПутінпереговориКрим
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