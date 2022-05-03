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Очільник Миколаївщини про ракетні удари РФ: "Скоро балалайками в нас кидатимуться"

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 23:00
Очільник Миколаївщини про ракетні удари РФ: Скоро балалайками в нас кидатимуться
фото ДСНС

Рятувальники продовжують вилучати вибухонебезпечні предмети у Миколаївській та Одеській областях, а очільник Миколаївщини Віталій Кім - псувати ворогу настрій жартами.

Джерело: ДСНС, Кім у Telegram, Українська правда

Деталі: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив фото рятувальників і висловив припущення, що росіяни кидають в бій всю наявну зброю, навіть радянських часів.

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Пряма мова: "Вгадайте, що це? Це деталь від стародавнього ЗРК "Круг". Від ракети 3М8 у ньому. Це, мабуть, стартовий твердопаливний ракетний двигун 3Ц5.

Я не фахівець, але відчуваю, що балалайками в нас кидатимуться скоро.

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Хоча на це теж схоже: Ту-143 "Рейс" (радянський розвідувальний безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном –ред.) Від балалайок взагалі не далеко".

Деталі: Водночас за даними джерел "Української правди", на оприлюдненому фото, - ракетний стартовий прискорювач, який широко і досі в користовується у військовій техніці.

О 22.14 Кім сповістив про відбій повітряної тривоги: "Балалайки пролетіли". Але вже о 22.21 тривогу оголосили знову. "Не повірите. Знову тривога! Може образилися?", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо: Увечері 3 травня майже вся Україна охоплена повітряною тривогою. У багатьох регіонах вона ще триває. Наразі відомо про удари російських ракет по Львову, Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, Одещині і Закарпаттю. За даними УП, одну ракету також збила ППО біля Києва.

Додатково: За даними ДСНС, протягом 3 травня піротехніками у Миколаївській та Одеській областях відпрацьовано 264 звернення та вилучено 54 боєприпаси.

Теми: війнаМиколаївська область
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