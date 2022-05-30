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Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, важкі бої за Лисичанськ – Гайдай

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 08:13
Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, важкі бої за Лисичанськ – Гайдай
Луганщина воєнна, фото з Telegram Сергія Гайдая

У Луганській області тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російські військові увійшли на околиці Сєвєродонецька, заявив керівник області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено. Це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста.

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Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни". 

Деталі: Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. За словами Гайдая, вони готували їжу у дворі, коли почався обстріл.

Також важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. 

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Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають у лікарнях Донеччини.

За даними голови ОВА, за 29 травня в Сєвєродонецьку було зруйновано щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Між тим росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

 
Руйнування на Луганщині
Фото від СЕргія Гайдая
 
 
 
 

Гайдай додав, що за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 10 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб".

Теми: Луганська областьвійнаСєвєродонецькЛисичанськ
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