Россияне вошли на окраины Северодонецка, тяжелые бои за Лисичанск – Гайдай

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российские военные вошли на окраины Северодонецка, заявил руководитель области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне вошли на окраины Северодонецка, убиты два горожанина, пятеро ранены. Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны".

Детали: Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. По словам Гайдая, они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

Также тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного.

Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.

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По данным главы ОВА, за 29 мая в Северодонецке было разрушено по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два.

Между тем россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

Разрушения в Луганской области Фото от Сергея гайдая

Гайдай добавил, что за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".