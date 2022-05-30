Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне вошли на окраины Северодонецка, тяжелые бои за Лисичанск – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 08:13
Россияне вошли на окраины Северодонецка, тяжелые бои за Лисичанск – Гайдай
Луганщина военная, фото из Telegram Сергея Гайдая

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российские военные вошли на окраины Северодонецка, заявил руководитель области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне вошли на окраины Северодонецка, убиты два горожанина, пятеро ранены. Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Реклама:

Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны".

Детали: Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. По словам Гайдая, они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

Также тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного.

ВИДЕО ДНЯ

Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.

По данным главы ОВА, за 29 мая в Северодонецке было разрушено по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два.

Между тем россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

 
Разрушения в Луганской области
Фото от Сергея гайдая
 
 
 
 

Гайдай добавил, что за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецкЛисичанск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Луганская область
В Одессе задержали экс-командира луганских боевиков: вернулся и "залег"
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: