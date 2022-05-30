Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне вошли на окраины Северодонецка, тяжелые бои за Лисичанск – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 08:13
Луганщина военная, фото из Telegram Сергея Гайдая

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российские военные вошли на окраины Северодонецка, заявил руководитель области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне вошли на окраины Северодонецка, убиты два горожанина, пятеро ранены. Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны".

Детали: Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. По словам Гайдая, они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

Также тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного.

Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

По данным главы ОВА, за 29 мая в Северодонецке было разрушено по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два.

Между тем россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

 
Разрушения в Луганской области
Фото от Сергея гайдая
 
 
 
 

Гайдай добавил, что за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецкЛисичанск
Главное сегодня

Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

фотоВ Одессе демонтируют оборонные конструкции

фотоРоссияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ

Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим – глава ВА

Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Все новости...
Луганская область
В Северодонецке бои уже на улицах, трассу Лисичанск-Бахмут обстреливают – Гайдай
ВСУ отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут – ОГА
Луганщина: в районе Бобрового враг понес потери и отошел
Последние новости
17:30
Орбан обвинил Еврокомиссию в "безответственном поведении" из-за санкций
17:25
Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу и консервирует оборудование из-за новых расценок на газ
17:25
Родные защитников Мариуполя создали ОО, о бойцах информации нет
17:18
фотоВместо последнего звонка – сирена: Зеленский показал фотографии разрушенных учебных заведений
17:15
Минобороны о защитниках "Азовстали": есть вся информация, но пока - засекречена
17:08
Журналист Юрий Бутусов: В этой войне еще ничего не определено, нашу победу еще предстоит одержать
17:05
фотоВ Чехии памятник Шевченко "защитили" мешками с песком по образцу украинских монументов
16:58
Байден не планирует давать Украине РСЗО, способные достигать целей на территории РФ - Reuters
16:52
Орбан назвал новые условия, при которых поддержит эмбарго на российскую нефть
16:47
У Лукашенко запланировали "мобилизационные учения" рядом с Украиной
Все новости...