Порошенко втретє спробує перетнути кордон – звернувся до Зеленського
П’ятий президент Петро Порошенко втретє намагатиметься перетнути кордон, аби потрапити на саміт Європейської народної партії, а також звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України.
Джерело: Порошенко у Facebook
Пряма мова Порошенка: "Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та саміт Європейської народної партії — найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів…
Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму…
При такій ясності в цілях, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?
Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.
І сьогодні всі разом — і влада, і опозиція, і громадянське суспільство — працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України".
Деталі: Своїми цілями Порошенко назвав:
- Надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні
- Підтримати Україну у війні проти Росії
- Надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.
У Порошенка заплановані виступи на Конгресі та саміті ЄНП, низка зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.
Оновлено: Пізніше стало відомо, що Порошенко таки перетнув кордон України з Польщею.
Передісторія:
- 27 травня стало відомо, що Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження. Його не пропустили вперше.
- Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали "проблеми із qr-кодом".
- "Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади". Нагадують, що у Порошенка немає заборони на виїзд з країни у межах будь-якої судової справи.
- Наступного дня Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею – нібито через нестачу документів.