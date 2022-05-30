Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Порошенко втретє спробує перетнути кордон – звернувся до Зеленського

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 09:36
Порошенко втретє спробує перетнути кордон – звернувся до Зеленського
ПЕТРО ПОРОШЕНКО. ФОТО З САЙТІ "ЄВРОСОЛІДАРНОСТІ"

П’ятий президент Петро Порошенко втретє намагатиметься перетнути кордон, аби потрапити на саміт Європейської народної партії, а також звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та саміт Європейської народної партії — найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів…

Реклама:

Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму…

При такій ясності в цілях, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?

Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.

ВІДЕО ДНЯ

І сьогодні всі разом — і влада, і опозиція, і громадянське суспільство — працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України".

Деталі: Своїми цілями Порошенко назвав:

  • Надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні
  • Підтримати Україну у війні проти Росії
  • Надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.

У Порошенка заплановані виступи на Конгресі та саміті ЄНП, низка зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що Порошенко таки перетнув кордон України з Польщею.

Передісторія:

  • 27 травня стало відомо, що Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження. Його не пропустили вперше.
  • Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали "проблеми із qr-кодом".
  • "Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади". Нагадують, що у Порошенка немає заборони на виїзд з країни у межах будь-якої судової справи.
  • Наступного дня Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею – нібито через нестачу документів.

Теми: ПорошенкоЗеленськийкордондипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: