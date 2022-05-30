Порошенко втретє спробує перетнути кордон – звернувся до Зеленського

П’ятий президент Петро Порошенко втретє намагатиметься перетнути кордон, аби потрапити на саміт Європейської народної партії, а також звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та саміт Європейської народної партії — найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів…

Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму…

При такій ясності в цілях, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?

Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.

І сьогодні всі разом — і влада, і опозиція, і громадянське суспільство — працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України".

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Деталі: Своїми цілями Порошенко назвав:

Надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні

Підтримати Україну у війні проти Росії

Надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.

У Порошенка заплановані виступи на Конгресі та саміті ЄНП, низка зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що Порошенко таки перетнув кордон України з Польщею.

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