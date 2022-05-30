Порошенко в третий раз попытается пересечь границу – обратился к Зеленскому
Пятый президент Петр Порошенко в третий раз постарается пересечь границу, чтобы попасть на саммит Европейской народной партии, а также обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властью работает на укрепление Украины.
Источник: Порошенко в Facebook
Прямая речь Порошенко: "Уважаемый господин президент! Обращаюсь к Вам, направляясь из Киева на Конгресс и саммит Европейской народной партии — самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой является руководство структур ЕС и многих государств-членов.
После того, как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам…
При такой ясности в целях, в чьих интересах останавливать меня на границе?
Украинский народ в эти сложные времена заслуживает мудрости политиков. Залогом наших успехов всегда были крепкие войска, внутреннее единство, мощная международная поддержка и солидарность.
И сегодня все вместе – и власть, и оппозиция, и гражданское общество – работаем для развития сильной независимой демократической процветающей европейской Украины".
Детали: Своими целями Порошенко назвал:
1) Предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне
2) Поддержать Украину в войне против России
3) Предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.
У Порошенко запланированы выступления на Конгрессе и саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий.
Обновлено: Позже стало известно, что Порошенко пересек границу Украины с Польшей.
Предыстория:
- 27 мая стало известно, что Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку. Его не пропустили в первый раз.
- Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблемы с qr-кодом".
- "Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".
- На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей – якобы из-за недостатка документов.