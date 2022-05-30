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СБУ: росіяни готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти в наступ

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 10:02
ілюстративне фото

Служба безпеки України має докази, що російські військові-контрактники відмовляються йти у наступ, оскільки зазнають значних втрат.

Джерело: чергове перехоплення СБУ

Деталі: За даними спецслужби, на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала (командуючого округом) Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.

Солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати "високих гостей". Тож російський генерал ганебно втік з передової, зазначають в СБУ.

Загарбник скаржиться у розмові своїй дружині, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, решта – загинули чи поранені.

Дослівно окупант: "У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут".

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Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал… После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу тут оставаться!".

Що передувало: Служба безпеки України оприлюднила номер "гарячої лінії" - 2402 - для окупантів, які шукають вихід, щоб утекти з війни.

Нагадаємо: У кінці травня спливає визначений режимом Путіна 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації". Контрактники РФ, які приїхали воювати в Україну в лютому, мають підстави "законно" покинути службу. За даними СБУ, контрактники мріють поїхати з України.

Теми: СБУвійна
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