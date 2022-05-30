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СБУ: россияне готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 10:02
СБУ: россияне готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление
иллюстративное фото

Служба безопасности Украины имеет доказательства, что российские военные-контрактники отказываются идти в наступление, поскольку терпят значительные потери.

Источник: очередной перехват СБУ

Детали: По данным спецслужбы, в Донецкой области контрактники РФ чуть не расстреляли своего приехавшего генерала (командующего округом) Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать.

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Солдаты отказались выполнять приказ и были готовы взорвать высоких гостей. Поэтому российский генерал позорно скрылся с передовой, отмечают в СБУ.

Захватчик жалуется в разговоре своей жене, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, остальные погибли или ранены.

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Дословно оккупант: "У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут".

Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал… После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу тут оставаться!".

Что предшествовало: Служба безопасности Украины обнародовала номер "горячей линии" - 2402 - для оккупантов, которые ищут выход, чтобы убежать из войны.

Напомним: В конце мая истекает определенный режимом Путина 90-дневный срок на проведение так называемой "спецоперации". Контрактники РФ, приехавшие воевать в Украину в феврале, имеют основания "законно" покинуть службу. По данным СБУ, контрактники мечтают уехать из Украины.

Темы: СБУвойна
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