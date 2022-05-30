У Лукашенко запланировали "мобилизационные учения" рядом с Украиной
С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.
Источник: белорусское государственное издание БелТа со ссылкой на военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова
Прямая речь Кривоносова: "В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области".
Детали: Издание отмечает, что учения проводятся для "повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных". Сборы аккумулируют все районы области.
Кроме того, в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.
По словам Кривоносова, в этот период будут отрабатываться вопросы "организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".
Издание отмечает, что территориальная оборона в регионах практикуется с 2002 года, а сборы проходят "планово каждый год" под эгидой местной власти.
Предыстория:
- 26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о вероятной войне на территории страны.
- 27 мая Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение".
- Также сообщалось, что белорусские спасатели проходят подготовку для действий в "особых условиях" и в ближайшие недели получат оружие.
- Режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам и дислокации своих военных подразделений. Кроме того, Беларусь поставляет России оружие.