У Лукашенко запланировали "мобилизационные учения" рядом с Украиной

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.

Источник: белорусское государственное издание БелТа со ссылкой на военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова

Прямая речь Кривоносова: "В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области".

Детали: Издание отмечает, что учения проводятся для "повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных". Сборы аккумулируют все районы области.

Кроме того, в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.

По словам Кривоносова, в этот период будут отрабатываться вопросы "организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".

Издание отмечает, что территориальная оборона в регионах практикуется с 2002 года, а сборы проходят "планово каждый год" под эгидой местной власти.

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