Киев строит укрепления на случай нового штурма россиянами - появилось видео
Вторник, 31 мая 2022, 11:05
Первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг совершит новую попытку захвата.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно: "Хотим показать вам, как укрепляется наша столица.
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Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы исключить применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника.
К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным".
Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами https://t.co/vSM023amhT через @ukrpravda_news pic.twitter.com/t6x93Mw0IY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 31, 2022ВИДЕО ДНЯ