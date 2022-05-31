Киев строит укрепления на случай нового штурма россиянами - появилось видео

Первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг совершит новую попытку захвата.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Хотим показать вам, как укрепляется наша столица.

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Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы исключить применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника.

К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным".