Киев строит укрепления на случай нового штурма россиянами - появилось видео

Первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг совершит новую попытку захвата.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Хотим показать вам, как укрепляется наша столица.

Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы исключить применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника.

К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным".

Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами https://t.co/vSM023amhT через @ukrpravda_news pic.twitter.com/t6x93Mw0IY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 31, 2022