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Верховная Рада уволила омбудсмана Денисову

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 14:57
Верховная Рада уволила омбудсмана Денисову
фото из Telegram Железняка

Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Депутат указывает, что "за" проголосовало - 234 депутата.

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Нового назначения на заседании 31 мая не было.

Что предшествовало: Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали подписи относительно выражения недоверия омбудсману Людмиле Денисовой.

30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

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По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Предыстория:

  • Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.
  • В связи с этим десятки журналисток подписали открытое обращение к омбудсману с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой чувствительной информации.

Темы: Верховная Радаомбудсмен
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