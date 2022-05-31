Верховная Рада уволила омбудсмана Денисову

Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Депутат указывает, что "за" проголосовало - 234 депутата.

Нового назначения на заседании 31 мая не было.

Что предшествовало: Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали подписи относительно выражения недоверия омбудсману Людмиле Денисовой.

30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

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