Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.

Источник: Денисова в Telegram

Дословно: "Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде".

Детали: Денисова отметила, что 31 мая – последний день ее пребывания в должности.

Что предшествовало: 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного парламента по правам человека.

Предыстория:

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали подписи относительно выражения недоверия омбудсману Денисовой.

30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие Денисовой на заседании 31 мая.

По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.