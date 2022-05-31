Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде
Вторник, 31 мая 2022, 19:13
Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.
Источник: Денисова в Telegram
Дословно: "Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде".
Детали: Денисова отметила, что 31 мая – последний день ее пребывания в должности.
Что предшествовало: 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного парламента по правам человека.
Предыстория:
- Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали подписи относительно выражения недоверия омбудсману Денисовой.
- 30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие Денисовой на заседании 31 мая.
- По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.
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