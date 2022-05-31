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Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 19:13
Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде
Людмила Денисова, Future Publishing via Getty Images

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.

Источник: Денисова в Telegram

Дословно: "Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде".

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Детали: Денисова отметила, что 31 мая – последний день ее пребывания в должности.

Что предшествовало: 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного парламента по правам человека.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали подписи относительно выражения недоверия омбудсману Денисовой.
  • 30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие Денисовой на заседании 31 мая.
  • По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Темы: омбудсменсудВерховная Рада
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