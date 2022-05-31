Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.

Источник: Денисова в Telegram

Дословно: "Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде".

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Детали: Денисова отметила, что 31 мая – последний день ее пребывания в должности.

Что предшествовало: 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного парламента по правам человека.

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