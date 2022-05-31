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Луганщина: оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, в городе бои

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 21:09
Луганщина: оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, в городе бои
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Большую часть Северодонецка в Луганской области контролируют российские войска, но риска окружения бойцов ВСУ на сегодня нет.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио Свобода во вторник вечером

Прямая речь: "Бои уже идут внутри города. Российские войска контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то будут окружены наши военные… такого не произойдет. Есть возможность маневрировать. Военные спокойно удерживают оборону на тех позициях, которые занимают сейчас".

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Детали: Гайдай рассказал, что в городе повреждено около 90% всех домов. Из них 60% восстановлению почти не подлежат. Также полностью разрушена критическая инфраструктура, центральной поставки воды, газа или электроэнергии нет.

Эвакуация из города практически невозможна, гуманитарная помощь тоже не завозится.

"Сейчас подвезти гуманитарные грузы в город нет возможности, потому что бои идут внутри. Поэтому я и призываю местных жителей, чтобы они прятались в убежище. Сейчас из Северодонецка нет никакой возможности уехать. Из определенной части, которую контролируют украинские войска, возможно, но это очень рискованно. Шансы вырваться очень маленькие. Поэтому рисковать жизнью людей просто бессмысленно", - отметил глава ОВА.

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Что предшествовало: Во вторник утром глава Северодонецкой районной госадминистрации Роман Власенко заявлял, что около 50% города захвачены российскими войсками.

В Генштабе ВСУ утром 31 мая сообщили, что на Донецком направлении подразделения войск РФ основные усилия сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк. На Северодонецком направлении армия РФ ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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