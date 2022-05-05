Укрзалізниця повідомляє про запізнення понад 40 потягів

В Укрзалізниці повідомляють пасажирам про запізнення 46 потягів різних сполучень.

Джерело: УЗ

Деталі: Зокрема, ідеться про запізнення потягів від однієї години до 11 годин.

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Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 07:00):

№150 Чернівці — Полтава (+11:13 год);

№60 Чоп — Київ (+10:22 год);

ВІДЕО ДНЯ

№25 Рахів — Одеса (+9:42 год);

№5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+9:41);

№120 Львів — Запоріжжя (+9:32 год);

№1 Івано-Франківськ — Харків (+8:41);

№232 Львів — Дніпро (+7:22 год);

№42 Львів — Дніпро (+7:14 год);

№45 Ужгород — Лозова (+6:51 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+6:48 год);

№37 Ужгород — Одеса (+5:55 год);

№56 Рахів — Київ (+5:37 год);

№145 Львів — Ужгород (+5:33 год);

№12 Львів — Одеса (+5:30 год);

№86 Львів — Запоріжжя (+4:57 год);

№30 Ужгород — Київ (+4:49 год);

№96 Рахів — Київ (+4:42 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+4:40 год);

№13 Київ — Солотвино (+3:59 год);

№50 Трускавець — Київ (+3:42 год);

№8 Чернівці — Київ (+3:38 год);

№136 Білгород-Дністровський — Чернівці (+3:36 год);

№14 Солотвино — Київ (+3:14 год);

№4 Запоріжжя — Львів (+3:10 год);

№18 Львів — Харків (+3:07 год);

№82 Ужгород — Київ (+3 год);

№8 Одеса — Харків (+2:21 год);

№92 Харків — Одеса (+2:13 год);

№7 Київ — Чернівці (+2:08 год);

№49 Київ — Трускавець (+1:57 год);

№54 Одеса — Дніпро (+1:56 год);

№87 Запоріжжя — Ковель (+1:49 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:45 год);

№58 Ворохта — Київ (+1:30 год);

№38 Запоріжжя — Львів (+1:27 год);

№21 Харків — Трускавець (+1:20 год);

№11 Одеса — Львів (+1:19 год);

№81 Київ — Ужгород (+1:17 год);

№38 Одеса — Ужгород (+1:16 год);

№106 Одеса — Київ (+1:14 год);

№129 Кременчук — Івано-Франківськ (+1:12 год);

№105 Київ — Одеса (1:10 год);

№710 Львів — Дарниця (+5 год);

№705 Київ — Перемишль (+1 год);

№716 Перемишль — Київ (+4 год);

№774 Львів — Дарниця (+4 год).