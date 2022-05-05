Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзалізниця повідомляє про запізнення понад 40 потягів

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 07:42
фото: УЗ

В Укрзалізниці повідомляють пасажирам про запізнення 46 потягів різних сполучень.

Джерело: УЗ

Деталі: Зокрема, ідеться про запізнення потягів від однієї години до 11 годин.

Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 07:00):

№150 Чернівці — Полтава (+11:13 год);

№60 Чоп — Київ (+10:22 год);

№25 Рахів — Одеса (+9:42 год);

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ

№5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+9:41);

№120 Львів — Запоріжжя (+9:32 год);

№1 Івано-Франківськ — Харків (+8:41);

№232 Львів — Дніпро (+7:22 год);

№42 Львів — Дніпро (+7:14 год);

№45 Ужгород — Лозова (+6:51 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+6:48 год);

№37 Ужгород — Одеса (+5:55 год);

№56 Рахів — Київ (+5:37 год);

№145 Львів — Ужгород (+5:33 год);

№12 Львів — Одеса (+5:30 год);

№86 Львів — Запоріжжя (+4:57 год);

№30 Ужгород — Київ (+4:49 год);

№96 Рахів — Київ (+4:42 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+4:40 год);

№13 Київ — Солотвино (+3:59 год);

№50 Трускавець — Київ (+3:42 год);

№8 Чернівці — Київ (+3:38 год);

№136 Білгород-Дністровський — Чернівці (+3:36 год);

№14 Солотвино — Київ (+3:14 год);

№4 Запоріжжя — Львів (+3:10 год);

№18 Львів — Харків (+3:07 год);

№82 Ужгород — Київ (+3 год);

№8 Одеса — Харків (+2:21 год);

№92 Харків — Одеса (+2:13 год);

№7 Київ — Чернівці (+2:08 год);

№49 Київ — Трускавець (+1:57 год);

№54 Одеса — Дніпро (+1:56 год);

№87 Запоріжжя — Ковель (+1:49 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:45 год);

№58 Ворохта — Київ (+1:30 год);

№38 Запоріжжя — Львів (+1:27 год);

№21 Харків — Трускавець (+1:20 год);

№11 Одеса — Львів (+1:19 год);

№81 Київ — Ужгород (+1:17 год);

№38 Одеса — Ужгород (+1:16 год);

№106 Одеса — Київ (+1:14 год);

№129 Кременчук — Івано-Франківськ (+1:12 год);

№105 Київ — Одеса (1:10 год);

№710 Львів — Дарниця (+5 год);

№705 Київ — Перемишль (+1 год);

№716 Перемишль — Київ (+4 год);

№774 Львів — Дарниця (+4 год).

Теми: Укрзалізниця
Головне сьогодні

Розпочали третій етап евакуації цивільних із "Азовсталі" – Гутерреш

ВІДЕОШарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

У Держдумі РФ запевняють, що мобілізації не буде, як і першого ядерного удару

оновленоПредставник ООН каже, що до "Азовсталі" поїхали нові автобуси для евакуації

ЄС планує запровадити санкції проти фактичної жінки Путіна Аліни Кабаєвої

Усі новини...
Укрзалізниця
Півсотні потягів затримуються через російські обстріли залізничних станцій
Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 3 травня
Укрзалізниця зазнає кібератак, у роботі сервісів можливі збої
Останні новини
01:15
Буш порівняв Зеленського з Черчиллем
01:00
Дружину письменника затримали за плакат: вона уклала парі з матір'ю, що в РФ немає свободи
00:57
Партія Макрона змінює назву на "Відродження"
00:38
Нестрашне ембарго та нова порція санкцій: підсумки на економічному фронті
00:25
Перша леді США зустрінеться у Словаччині з українськими біженцями
23:59
Чехія знайшла можливість замінити нафту з РФ
23:43
Коли блокують сайти: як на тимчасово окупованих територіях отримувати інформацію
23:39
Харківщина: внаслідок ракетного обстрілу загинула людина
23:34
Доброго вечора: ППО мінусує 15 цілей російських військ
23:25
Країни ЄС майже досягли домовленості про нові санкції - Боррель
Усі новини...