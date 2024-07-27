Нєбитов про підозрюваного в убивстві Фаріон: "Любить Україну, і йому здається, що він діяв правильно"

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов поділився враженнями після спілкування з підозрюваним в убивстві Ірини Фаріон В'ячеславом Зінченком.

Джерело: Нєбитов в ефірі Радіо Свобода

Деталі: Нєбитов підтвердив, що "зброю не знайшли", додавши, що "злочин готувався не один день".

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Пряма мова Нєбитова: "Звичайно, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відслідковував усі шляхи відходу… і планував сховати зброю".

"Я скажу так: людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих".

Деталі: Разом з тим, на уточнююче питання журналістки Нєбитов сказав, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "він поважає Україну".

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Пряма мова Нєбитова "Є людина, абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну. Його батько воює в певній бригаді.

Він любить Україну, і йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви".

"Він обрав об’єкт нападу… щоб ця людина була максимально незахищена".

"Він би не зупинився, якби правоохоронні органи його не зупинили і не заарештували".

Що передувало: Зінченко після обрання запобіжного заходу заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю Ірину Фаріон, а до російського лідера Володимира Путіна ставиться негативно.

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