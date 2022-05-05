Моряк з "Яни Капу" знову потрапив у полон до росіян
Четвер, 5 травня 2022, 10:25
Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року.
Джерело: Луганська ОВА
Деталі: У Сватовому, що на Луганщині, Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям.
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5 травня стало відомо, що Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні.
Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року.
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Передісторія:
- 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
- Троє українських моряків отримали поранення.
- 24 полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців.
- 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.