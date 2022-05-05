Моряк з "Яни Капу" знову потрапив у полон до росіян

Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: У Сватовому, що на Луганщині, Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям.

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5 травня стало відомо, що Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні.

Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року.

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