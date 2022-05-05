У Росії визнали, що не зможуть провести парад Перемоги у Донецьку та Луганську

Параду на честь 9 травня в окупованих Донецьку та Луганську не буде вперше з 2014 року, коли ці території були захоплені росіянами.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка

Пряма мова Кирієнка в Маріуполі: "Парад Перемоги та "Безсмертний полк" цього дня Перемоги в Донецьку та Луганську поки провести неможливо, але цей час скоро прийде".

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Що було раніше: 4 травня українська розвідка повідомила, що окупанти планують "святкування" Дня перемоги у зруйнованому Маріуполі замість Донецька, російські пропагандисти також заявляли, що 9 травня буде "свято" в окупованій Михайлівці Запорізької області.

Передісторія: