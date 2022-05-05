У Росії визнали, що не зможуть провести парад Перемоги у Донецьку та Луганську
Четвер, 5 травня 2022, 12:11
Параду на честь 9 травня в окупованих Донецьку та Луганську не буде вперше з 2014 року, коли ці території були захоплені росіянами.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка
Пряма мова Кирієнка в Маріуполі: "Парад Перемоги та "Безсмертний полк" цього дня Перемоги в Донецьку та Луганську поки провести неможливо, але цей час скоро прийде".
Що було раніше: 4 травня українська розвідка повідомила, що окупанти планують "святкування" Дня перемоги у зруйнованому Маріуполі замість Донецька, російські пропагандисти також заявляли, що 9 травня буде "свято" в окупованій Михайлівці Запорізької області.
Передісторія:
- Наприкінці квітня ватажок так званої "ДРН" Денис Пушилін заявив, що скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів.
- Водночас окупанти готуються святкувати 9 травня у Маріуполі. Там загарбники встановили свій "символ підтримки Росії" – страшний чорний пам’ятник "бабці з прапором Радянського союзу" і готуються влаштувати "парад полонених" з переодягнутих у форму ЗСУ жителів Маріуполя.
- Раніше державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе мером окупованого Мелітополя, заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.