РНБО очікує збільшення обстрілів 8-9 травня: просять не ігнорувати сирени
П'ятниця, 6 травня 2022, 15:26
Аналітики Ради національної безпеки і оборони закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8 і 9 травня через підвищений ризик обстрілів.
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО
Дослівно: "Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.
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Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні".
Деталі: Влада закликає бути уважними та виконувати правила комендантської години в ці дні.
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