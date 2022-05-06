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РНБО очікує збільшення обстрілів 8-9 травня: просять не ігнорувати сирени

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 15:26
рештки російського снарядуя як інсталяція на вулицях Києва 5 травня. фото: getty images

Аналітики Ради національної безпеки і оборони закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8 і 9 травня через підвищений ризик обстрілів.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО  

Дослівно: "Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні".

Деталі: Влада закликає бути уважними та виконувати правила комендантської години в ці дні.

Передісторія:

  • Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на 9 Травня офіційну делегацію в Маріуполь не будуть відправляти, бо "не до пишних святкувань".
  • Мер Харкова Ігор Терехов попросив містян не відвідувати меморіальні комплекси на День Перемоги через загрозу обстрілів і провокацій.
  • Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців при нагоді виїхати з міста впродовж 7-10 травня через загрозу повітряних ударів росіян.
  • Бойовики невизнаних російських формувань на Донбасі скасували так звані "паради перемоги" в Донецьку й Луганську.
  • На День Перемоги в Москві не очікують жодних лідерів інших країн, навіть самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Теми: 9 травняДень ПеремогиобстрілРНБО
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