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Ми не бачимо наближення кінця війни – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 18:14
Ми не бачимо наближення кінця війни – Зеленський
володимир зеленський. фото: пресслужба офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.

Джерело: виступ президента перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні 72-та доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною.

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З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти Росії тощо. І не було жодного дня, коли ми б не вели перемовини щодо безпечного виходу і "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі". 

Деталі: Президент пояснив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в Росії.

Зеленський наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах. Передовсім, ідеться про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже, за словами Зеленського, порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.

Він закликав світ діяти більш рішуче і швидко, адже масштаб шкоди і втрат від війни для всього світу буде збільшуватися з кожним днем війни. Хоча майбутня перемога України у війні вже безсумнівна, її наближення зможе зменшити шкоду для світу.

Зеленський висловив жаль, що понад два місяці українській владі доводиться говорити про ті самі речі, які здатні зупинити російську військову агресію, але світ спершу довго вагається, лідери дискутують, а зрештою погоджуються з думкою України. Президент згадав як приклад довгі суперечки довкола нафтового ембарґо, щодо якого більшість країн спочатку висловлювали категоричну відмову навіть розглядати таку можливість. Але тепер ембарґо вже закладене в наступному пакеті санкцій з боку Євросоюзу, тоді як США і Велика Британія вже ухвалили рішення про припинення імпорту російської нафти і нафтопродуктів.

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Передісторія:

  • Зеленський переконаний, що припинення вогню в Україні можливе лише після того, як цього захоче Путін.
  • Папа Римський Франциск заявляв 3 травня, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан отримав від Кремля запевнення про закінчення війни до 9 травня.
  • Водночас російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що російська армія не буде "штучно" підганяти жодні перемоги на полі бою під будь-які дати, зокрема і День Перемоги 9 травня.
  • 25 квітня Лавров казав, що війна завершиться підписанням певного договору, але все буде залежати від ситуації на полі бою.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков 5 травня заявив, що постачання західного озброєння не пришвидшить завершення війни.

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяПутін
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