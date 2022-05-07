Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Коростені демонтували радянський пам’ятник комсомольцям

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 14:00
Фото Коростень.today

7 травня у місті Коростень на Житомирщині демонтували радянський пам’ятник комсомольцям, який місцева влада перейменувала на "молоді Коростеня ХХ століття".  

Джерело: місцеве видання Коростень.today

Деталі: Повідомляється, що пам’ятник повалила не влада, а активісти. На це їм знадобилося близько години.

У громадській організації "Молодь Північного Краю", яка організовувала демонтаж, повідомили, що люди вирішили прибрати пам’ятник самостійно, бо "влада 8 років ігнорувала декомунізацію".

Зокрема, вони повідомили, що влада використовувала різні відмазки, щоб не демонтувати пам’ятник, зокрема, перейменувала його у пам’ятник "молоді Коростеня ХХ століття".  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Житомирщинаісторіядекомунізація
Головне сьогодні

Протиповітряна оборона знищила 14 цілей РФ

Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський

Росія може вдарити ножем у спину 9 травня – Подоляк

"Час спливає, а це наші життя!" Захисники Маріуполя просять евакуації

Усіх жінок, дітей і людей похилого віку з "Азовсталі" вивезли – Верещук

Під час евакуації цивільних росіяни вбили трьох захисників Азовсталі - "Азов"

Усі новини...
Житомирщина
Посадовець оборонпрому зливав росіянам секрети про українські літаки
На Житомирщині судитимуть настоятеля храму МП за колабораціонізм
Житомирщина: внаслідок ракетного удару по Чуднову вибило вікна й двері будинків
Останні новини
05:56
Зеленський: Візит Байдена до України став би важливим сигналом
04:50
Зміїний: "Байрактари" знищили три російські катери — "Серна" та "Раптор"
04:00
У Британії вчать українських військових керувати "Старстріками"
03:12
Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,6 млрд доларів
02:26
В Одесі пролунали вибухи, по Україні — повітряні тривоги
02:00
Запоріжжя: Росіяни обманом і примусом намагаються організувати святкування 9 травня
01:09
Протиповітряна оборона знищила 14 цілей РФ
00:45
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
00:40
Луганщина: Двоє загиблих через обстріл росіянами школи в Білогорівці
00:12
Над Миколаївщиною збили російську ракету
Усі новини...