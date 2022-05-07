У Коростені демонтували радянський пам’ятник комсомольцям

7 травня у місті Коростень на Житомирщині демонтували радянський пам’ятник комсомольцям, який місцева влада перейменувала на "молоді Коростеня ХХ століття".

Джерело: місцеве видання Коростень.today

Деталі: Повідомляється, що пам’ятник повалила не влада, а активісти. На це їм знадобилося близько години.

У громадській організації "Молодь Північного Краю", яка організовувала демонтаж, повідомили, що люди вирішили прибрати пам’ятник самостійно, бо "влада 8 років ігнорувала декомунізацію".

Зокрема, вони повідомили, що влада використовувала різні відмазки, щоб не демонтувати пам’ятник, зокрема, перейменувала його у пам’ятник "молоді Коростеня ХХ століття".

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