Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Коростені демонтували радянський пам’ятник комсомольцям

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 14:00
У Коростені демонтували радянський пам’ятник комсомольцям
Фото Коростень.today

7 травня у місті Коростень на Житомирщині демонтували радянський пам’ятник комсомольцям, який місцева влада перейменувала на "молоді Коростеня ХХ століття".  

Джерело: місцеве видання Коростень.today

Деталі: Повідомляється, що пам’ятник повалила не влада, а активісти. На це їм знадобилося близько години.

Реклама:

У громадській організації "Молодь Північного Краю", яка організовувала демонтаж, повідомили, що люди вирішили прибрати пам’ятник самостійно, бо "влада 8 років ігнорувала декомунізацію".

Зокрема, вони повідомили, що влада використовувала різні відмазки, щоб не демонтувати пам’ятник, зокрема, перейменувала його у пам’ятник "молоді Коростеня ХХ століття".  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Житомирщинаісторіядекомунізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Житомирщина
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
Не лише Хмельниччина: на Житомирщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури
Вимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: