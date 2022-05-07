Росія може вдарити ножем у спину 9 травня – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що 9 травня українцям варто бути дуже обережними через загрозу обстрілів і провокацій з боку російських окупантів.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю для "Радіо НВ"

Пряма мова Подоляка: "Все ж таки треба розуміти, що Росія панічно хоче нам якогось зла зробити саме 8 чи 9 травня, і тому якісь провокації, певно, будуть. На жаль, ми повинні розуміти, що РФ поводиться сьогодні неадекватно.

Тобто вони не з військової точки зору, не з точки зору певної руйнації нашої інфраструктури хочуть зробити, а з суто психологічної точки зору.

Я не очікую щось таке нетрадиційне, яке може створити певні панічні настрої. Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина. Це вдарити ножем в спину. В даному випадку кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто".

Деталі: Подоляк пояснив, що через відсутність військових успіхів росіяни прагнуть компенсувати свій комплекс ненависті до українців ракетними ударами.

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