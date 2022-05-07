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Росія може вдарити ножем у спину 9 травня – Подоляк

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 21:38
михайло подоляк. фото: getty images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що 9 травня українцям варто бути дуже обережними через загрозу обстрілів і провокацій з боку російських окупантів.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю для "Радіо НВ

Пряма мова Подоляка: "Все ж таки треба розуміти, що Росія панічно хоче нам якогось зла зробити саме 8 чи 9 травня, і тому якісь провокації, певно, будуть. На жаль, ми повинні розуміти, що РФ поводиться сьогодні неадекватно. 

Тобто вони не з військової точки зору, не з точки зору певної руйнації нашої інфраструктури хочуть зробити, а з суто психологічної точки зору.

Я не очікую щось таке нетрадиційне, яке може створити певні панічні настрої. Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина. Це вдарити ножем в спину. В даному випадку кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто".

Деталі: Подоляк пояснив, що через відсутність військових успіхів росіяни прагнуть компенсувати свій комплекс ненависті до українців ракетними ударами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 6 травня президент Володимир Зеленський наполегливо попросив громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги в прийдешні дні, особливо 9 травня, і ховатися в укриттях. Так само про загрозу провокацій та обстрілів повідомили в РНБО.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський президент Володимир Путін готується 9 травня оголосити загальну мобілізацію росіян і визнати стан війни з Україною.
  • Західні посадовці поділилися своїми прогнозами, що на День Перемоги Путін або оголосить стан війни і загальну мобілізацію, або серйозно подвоїть бойові дії та обстріли, особливо на сході та півдні України.
  • Мер Харкова Ігор Терехов попросив містян не відвідувати меморіальні комплекси на День Перемоги через загрозу обстрілів і провокацій.
  • Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців при нагоді виїхати з міста впродовж 7-10 травня через загрозу повітряних ударів росіян.

Теми: Росіявійна9 травняДень Перемоги
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