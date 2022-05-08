Росіяни влучили в нафтобазу в Лисичанську, пожежу не можуть загасити через обстріли

Російські окупанти обстріляли нафтобазу, але пожежу неможливо загасити через продовження артилерійських обстрілів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки.

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Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають".

Деталі: Від влучання російського снаряду загорілися установка з отримання сірки та станція для змішування речовин. Площа пожежі становить 360 квадратних метрів.

За словами Гайдая, якщо пожежу не загасити, то існує загроза перекидання вогню й вибуху суміжних резервуарів.

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