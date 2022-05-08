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Росіяни влучили в нафтобазу в Лисичанську, пожежу не можуть загасити через обстріли

Денис КарловськийНеділя, 8 травня 2022, 19:45
пожежа на нафтобазі внаслідко влучання російського снаряду. фото: сергій гайдай

Російські окупанти обстріляли нафтобазу, але пожежу неможливо загасити через продовження артилерійських обстрілів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки. 

Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають".

Деталі: Від влучання російського снаряду загорілися установка з отримання сірки та станція для змішування речовин. Площа пожежі становить 360 квадратних метрів.

За словами Гайдая, якщо пожежу не загасити, то існує загроза перекидання вогню й вибуху суміжних резервуарів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 травня російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в Білогорівці біля Лисичанська, де ховалося 90 людей. За попередніми даними військової адміністрації, 60 людей загинуло під завалами.
  • Уночі 8 травня російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Шипіловому, де під завалами загинуло щонайменше 11 людей.
  • Українські війська відійшли від Попасної на Луганщині, аби зайняти більш захищені позиції.
  • Гайдай запевняє, що ситуація почне змінюватися в кращу сторону для України приблизно після 15 травня.

Теми: Луганська областьобстрілпожежаДонбас
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