Росіяни влучили в нафтобазу в Лисичанську, пожежу не можуть загасити через обстріли
Неділя, 8 травня 2022, 19:45
Російські окупанти обстріляли нафтобазу, але пожежу неможливо загасити через продовження артилерійських обстрілів.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: "Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки.
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Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають".
Деталі: Від влучання російського снаряду загорілися установка з отримання сірки та станція для змішування речовин. Площа пожежі становить 360 квадратних метрів.
За словами Гайдая, якщо пожежу не загасити, то існує загроза перекидання вогню й вибуху суміжних резервуарів.
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Передісторія:
- 7 травня російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в Білогорівці біля Лисичанська, де ховалося 90 людей. За попередніми даними військової адміністрації, 60 людей загинуло під завалами.
- Уночі 8 травня російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Шипіловому, де під завалами загинуло щонайменше 11 людей.
- Українські війська відійшли від Попасної на Луганщині, аби зайняти більш захищені позиції.
- Гайдай запевняє, що ситуація почне змінюватися в кращу сторону для України приблизно після 15 травня.