Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе – Зеленський

Денис КарловськийНеділя, 8 травня 2022, 21:20
Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе – Зеленський
протести українців у берліні 8 травня. фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.

Джерело: "Укрінформ", посилаючись на коментар Зеленського в ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо

Пряма мова Зеленського: "Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні.

Реклама:

Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії.

Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує".

Деталі: Зеленський пояснив, що українські війська потребують більше важкого озброєння, аби здійснити розблокування Маріуполя військовим шляхом.

ВІДЕО ДНЯ

Президент запевнив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, коли буде така можливість з військової точки зору.

Також він нагадав, що Україна евакуювала з "Азовсталі" всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку.

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"

Передісторія:

  • У полку "Азов" твердять, що в них ще вистачить зброї, аби боротися з російськими окупантами.
  • У ході пресконференції військовослужбовці полку "Азов" із підземелль "Азовсталі" в Маріуполі розповіли, які для них є шляхи виходу, але добровільна здача в полон означатиме для них смерть, бо росіяни хочуть їх убити.
  • У вечірньому зверненні 7 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада спільно з міжнародними організаціями планує евакуацію поранених військових і медиків з території "Азовсталі" в Маріуполі.
  • Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
  • Президент Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.

Теми: МаріупольЗеленськийАзов бойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: