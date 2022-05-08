Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.

Джерело: "Укрінформ", посилаючись на коментар Зеленського в ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо

Пряма мова Зеленського: "Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні.

Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії.

Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує".

Деталі: Зеленський пояснив, що українські війська потребують більше важкого озброєння, аби здійснити розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Президент запевнив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, коли буде така можливість з військової точки зору.

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Також він нагадав, що Україна евакуювала з "Азовсталі" всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку.

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