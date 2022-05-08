Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.
Джерело: "Укрінформ", посилаючись на коментар Зеленського в ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо
Пряма мова Зеленського: "Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні.
Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії.
Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує".
Деталі: Зеленський пояснив, що українські війська потребують більше важкого озброєння, аби здійснити розблокування Маріуполя військовим шляхом.
Президент запевнив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, коли буде така можливість з військової точки зору.
Також він нагадав, що Україна евакуювала з "Азовсталі" всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку.
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Передісторія:
- У полку "Азов" твердять, що в них ще вистачить зброї, аби боротися з російськими окупантами.
- У ході пресконференції військовослужбовці полку "Азов" із підземелль "Азовсталі" в Маріуполі розповіли, які для них є шляхи виходу, але добровільна здача в полон означатиме для них смерть, бо росіяни хочуть їх убити.
- У вечірньому зверненні 7 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада спільно з міжнародними організаціями планує евакуацію поранених військових і медиків з території "Азовсталі" в Маріуполі.
- Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
- Президент Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.