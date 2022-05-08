Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У полку "Азов" заявили, що в них ще є зброя, щоб битися з росіянами

Олена РощінаНеділя, 8 травня 2022, 16:05
У полку Азов заявили, що в них ще є зброя, щоб битися з росіянами
Ілля Самойленко, "Азов", скриншот

Бійці полку Національної гвардії України "Азов", які обороняють Маріуполь і перебувають на заводі "Азовсталь", ще мають певні запаси їжі та зброї, тож будуть продовжувати нерівну боротьбу з російськими військами. 

Джерело: офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко, відповідаючи на запитання під час онлайн брифінгу

Деталі: Боєць Ілля Самойленко зазначив, що не може говорити про все з міркувань безпеки, але запевнив, що бійці ще мають запаси і будуть боротися з окупантами далі.

Реклама:

Пряма мова: "Ми все ще маємо провізію, ми все ще маємо зброю, нам, можливо, бракує військової техніки та важкої артилерії – поте ми й не можемо застосувати артилерію зараз, бо це надто близько до самого міста. Ви розумієте, що я маю на увазі. 

Росія досі не перестала використовувати артилерію, але ми не можемо цього робити. 

Наші ресурси тут обмежені. Усі наші запаси обмежені, бо ми не отримуємо жодного поповнення запасів, ми воюємо на своєму вже майже два з половиною місяці.

ВІДЕО ДНЯ

У нас все ще є вода, у нас ще є амуніція, все ще є персональна зброя – ми будемо битися до найкращого вирішення ситуації". 

Деталі: На цьому ж брифінгу заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що обстріли заводу "Азовсталь" тривають – і владі необхідно продовжити евакуацію і вивезти хоча б поранених бійців. 

А Самойленко розповів, що "Азов" у Маріуполі знищив 2,5 тисячі російських військових і 60 ворожих танків, а командир 36-ї бригади морських піхотинців Володимир Баранюк втік із частиною підлеглих, прихопивши танки та боєприпаси.

За словами Самойленка, у захисників Маріуполя є чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним є битися, а полон означатиме для них смерть.

За останній тиждень із заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.

Теми: Азов МаріупольвійнаНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: