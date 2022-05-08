У полку "Азов" заявили, що в них ще є зброя, щоб битися з росіянами

Бійці полку Національної гвардії України "Азов", які обороняють Маріуполь і перебувають на заводі "Азовсталь", ще мають певні запаси їжі та зброї, тож будуть продовжувати нерівну боротьбу з російськими військами.

Джерело: офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко, відповідаючи на запитання під час онлайн брифінгу

Деталі: Боєць Ілля Самойленко зазначив, що не може говорити про все з міркувань безпеки, але запевнив, що бійці ще мають запаси і будуть боротися з окупантами далі.

Пряма мова: "Ми все ще маємо провізію, ми все ще маємо зброю, нам, можливо, бракує військової техніки та важкої артилерії – поте ми й не можемо застосувати артилерію зараз, бо це надто близько до самого міста. Ви розумієте, що я маю на увазі.

Росія досі не перестала використовувати артилерію, але ми не можемо цього робити.

Наші ресурси тут обмежені. Усі наші запаси обмежені, бо ми не отримуємо жодного поповнення запасів, ми воюємо на своєму вже майже два з половиною місяці.

У нас все ще є вода, у нас ще є амуніція, все ще є персональна зброя – ми будемо битися до найкращого вирішення ситуації".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На цьому ж брифінгу заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що обстріли заводу "Азовсталь" тривають – і владі необхідно продовжити евакуацію і вивезти хоча б поранених бійців.

А Самойленко розповів, що "Азов" у Маріуполі знищив 2,5 тисячі російських військових і 60 ворожих танків, а командир 36-ї бригади морських піхотинців Володимир Баранюк втік із частиною підлеглих, прихопивши танки та боєприпаси.

За словами Самойленка, у захисників Маріуполя є чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним є битися, а полон означатиме для них смерть.

За останній тиждень із заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.