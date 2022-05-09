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Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 07:53
Ілон Маск, фото Getty Images

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу словами про смерть "за таємничих обставин". 

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати".

Деталі: Коментуючи слова голови "Роскосмосу" про "нацистський" батальйон українських захисників "Азов", Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".

Цьому передувало: 8 травня голова російської держкорпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін  пригрозив засновнику компанії SpaceX Ілону Маску відповідальністю за допомогу Україні обладнанням супутникового інтернету "Starlink". 

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Рогозін послався на слова полоненого морпіха Дмитра Кормянкова про те, що обладнання Starlink "було доставлене бойовикам нацистського батальйону "Азов" та морпіхам ЗСУ у Маріуполь військовими вертольотами". Росіяни впевнені, що до цього причетний Пентагон, тож і Ілону Маску "доведеться відповідати по-дорослому", заявив Рогозін.

Словесні баталії між Маском і Рогозіним виникають не вперше. Коли засновник SpaceX викликав президента Росії Володимира Путіна на двобій за Україну, йому відповів саме голова "Роскосмосу" – у зверхній та саркастичній манері.

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • 20 квітня Федоров повідомив, що регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.
  • На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.

Теми: МаскРосіявійнаінтернет
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