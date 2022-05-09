Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу словами про смерть "за таємничих обставин".

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати".

Деталі: Коментуючи слова голови "Роскосмосу" про "нацистський" батальйон українських захисників "Азов", Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".

Цьому передувало: 8 травня голова російської держкорпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін пригрозив засновнику компанії SpaceX Ілону Маску відповідальністю за допомогу Україні обладнанням супутникового інтернету "Starlink".

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Рогозін послався на слова полоненого морпіха Дмитра Кормянкова про те, що обладнання Starlink "було доставлене бойовикам нацистського батальйону "Азов" та морпіхам ЗСУ у Маріуполь військовими вертольотами". Росіяни впевнені, що до цього причетний Пентагон, тож і Ілону Маску "доведеться відповідати по-дорослому", заявив Рогозін.

Словесні баталії між Маском і Рогозіним виникають не вперше. Коли засновник SpaceX викликав президента Росії Володимира Путіна на двобій за Україну, йому відповів саме голова "Роскосмосу" – у зверхній та саркастичній манері.

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