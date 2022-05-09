Сапери повністю перевірили Ірпінь – мер
Понеділок, 9 травня 2022, 16:50
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що станом на 9 травня сапери поверхнево опрацювали 100% міста.
Джерело: Маркушин у Facebook
Пряма мова: "На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами.
Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками".
Деталі: Мер поділився відео зі "знахідками" саперів у Ірпені.
Частину небезпечних знахідок українські рятувальники уже знищили.
За його словами, у разі виявлення підозрілих предметів звертатися до рятувальників та телефонувати на телефонний номер, який опублікував Маркушин.
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Передісторія:
- 28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів.
- З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.
- З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем курсують маршрутки. Також відновили роботу супермаркети.
- 3 травня Маркушин заявив, що Ірпінь "оживає", а отже скоро мешканці зможуть повертатися додому. Наразі комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення Ірпеня водою, світлом та газом.