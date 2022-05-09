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Сапери повністю перевірили Ірпінь – мер

Мазуренко Альона Понеділок, 9 травня 2022, 16:50
фото: FB Маркушина

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що станом на 9 травня сапери поверхнево опрацювали 100% міста.

Джерело: Маркушин у Facebook

Пряма мова: "На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами.

Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками".

Деталі: Мер поділився відео зі "знахідками" саперів у Ірпені. 

Частину небезпечних знахідок українські рятувальники уже знищили.

За його словами, у разі виявлення підозрілих предметів звертатися до рятувальників та телефонувати на телефонний номер, який опублікував Маркушин.

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Теми: ІрпіньокупаціявійнаКиївська область
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