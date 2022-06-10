Росія не полишає спроб форсувати Сіверський Донець – Міноборони

Росія шукає слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця на сході України і не полишає спроб форсувати річку.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Мотузяника: "Станом на зараз вони (росіяни – ред.) не полишають спроб (форсувати Сіверський Донець – ред.). Вони вишукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки. Вони шукають наші точки артилерійські і намагаються їх придушити".

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Деталі: При цьому Мотузяник зазначив, що загалом форсування водної перешкоди – це дуже непроста операція.

Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що знаходяться на протилежних берегах річки Сіверський Донець, є останніми підконтрольними Україні великими містами Луганської області.

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