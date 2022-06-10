Росія не полишає спроб форсувати Сіверський Донець – Міноборони
Росія шукає слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця на сході України і не полишає спроб форсувати річку.
Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі національного марафону новин
Пряма мова Мотузяника: "Станом на зараз вони (росіяни – ред.) не полишають спроб (форсувати Сіверський Донець – ред.). Вони вишукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки. Вони шукають наші точки артилерійські і намагаються їх придушити".
Деталі: При цьому Мотузяник зазначив, що загалом форсування водної перешкоди – це дуже непроста операція.
Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що знаходяться на протилежних берегах річки Сіверський Донець, є останніми підконтрольними Україні великими містами Луганської області.
Передісторія:
- Наразі тривають бої за Сєвєродонецьк.
- 5 червня глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили змогли відкинути ворога у місті і контролюють рівно половину Сєвєродонецька.
- У травні повідомлялося, що десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади 9 разів зривали спроби російських окупантів переправитись через річку Сіверський Донець – захисники нищили понтони і ворожу техніку.