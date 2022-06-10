Россия не оставляет попыток форсировать Северский Донец – Минобороны

Россия ищет слабые места в украинской обороне в районе Северского Донца на востоке Украины и не оставляет попыток форсировать реку.

Источник: представитель Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Мотузяника: "По состоянию на данный момент они (россияне – ред.) не оставляют попыток (форсировать Северский Донец – ред.). Они выискивают слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить".

Детали: При этом Мотузяник отметил, что в общем форсирование водного препятствия – это очень непростая операция.

Северодонецк и Лисичанск, которые находятся на противоположных берегах реки Северский Донец, являются последними подконтрольными Украине большими городами Луганской области.

Предыстория:

Сейчас продолжаются бои за Северодонецк.

5 июня глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы смогли отодвинуть врага в городе и контролируют ровно половину Северодонецка.

В мае сообщалось, что десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады 9 раз срывали попытки российских оккупантов переправиться через реку Северский Донец – защитники уничтожали понтоны и вражескую технику.