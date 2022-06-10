Россия не оставляет попыток форсировать Северский Донец – Минобороны

Россия ищет слабые места в украинской обороне в районе Северского Донца на востоке Украины и не оставляет попыток форсировать реку.

Источник: представитель Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Мотузяника: "По состоянию на данный момент они (россияне – ред.) не оставляют попыток (форсировать Северский Донец – ред.). Они выискивают слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить".

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Детали: При этом Мотузяник отметил, что в общем форсирование водного препятствия – это очень непростая операция.

Северодонецк и Лисичанск, которые находятся на противоположных берегах реки Северский Донец, являются последними подконтрольными Украине большими городами Луганской области.

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