Автомобіль підірвався на російській міні в Київській області
П'ятниця, 10 червня 2022, 16:03
10 червня о 10:13 до правоохоронців надійшло повідомлення, що поблизу села Почепин у Київській області вантажний автомобіль підірвався на міні.
Джерело: ДСНС
Деталі: На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль DAF з причепом, наповненим піском, підірвався на міні та загорівся.
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Водій значних травмувань не отримав.
До ліквідації пожежі залучали 5 рятувальників.
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