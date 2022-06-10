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Автомобіль підірвався на російській міні в Київській області

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 16:03
усі фото дснс

10 червня о 10:13 до правоохоронців надійшло повідомлення, що поблизу села Почепин у Київській області вантажний автомобіль підірвався на міні.

Джерело: ДСНС

Деталі: На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль DAF з причепом, наповненим піском, підірвався на міні та загорівся.

Водій значних травмувань не отримав.

До ліквідації пожежі залучали 5 рятувальників.

 

Нагадаємо:

  • На Київщині 2 тижні назад розмінували лише основні шляхи.
  • 19 травня двоє чоловіків підірвались на ворожій міні в полі в Бучанському районі. 17 травня на міні поблизу Харкова підірвався тракторист.

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Теми: Київська областьмінуваннявійнаРосія
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