Автомобиль взорвался на российской мине в Киевской области
Пятница, 10 июня 2022, 16:03
10 июня в 10:13 в милицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.
Источник: ГСЧС
Детали: На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся.
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Водитель значительных травм не получил.
К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.
Напомним:
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