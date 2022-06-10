Автомобиль взорвался на российской мине в Киевской области

10 июня в 10:13 в милицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.

Источник: ГСЧС

Детали: На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся.

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Водитель значительных травм не получил.

К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.

Напомним:

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