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Автомобиль взорвался на российской мине в Киевской области

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 16:03
все фото гсчс

10 июня в 10:13 в милицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.

Источник: ГСЧС

Детали: На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся.

Водитель значительных травм не получил.

К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.

 

Напомним:

  • В Киевской области 2 недели назад разминировали только основные пути.
  • 19 мая двое мужчин подорвались на вражеской мине в поле в Бучанском районе. 17 мая на мине близ Харькова подорвался тракторист.

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Темы: Киевская областьминированиевойнаРосcия
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