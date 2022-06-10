Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Автомобиль взорвался на российской мине в Киевской области

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 16:03
Автомобиль взорвался на российской мине в Киевской области
все фото гсчс

10 июня в 10:13 в милицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.

Источник: ГСЧС

Детали: На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся.

Реклама:

Водитель значительных травм не получил.

К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.

 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Киевской области 2 недели назад разминировали только основные пути.
  • 19 мая двое мужчин подорвались на вражеской мине в поле в Бучанском районе. 17 мая на мине близ Харькова подорвался тракторист.

Темы: Киевская областьминированиевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: