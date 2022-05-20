На Київщині завершено розмінування основних шляхів – Офіс президента
За даними Офісу президента, сапери завершили розмінування основних автомобільних шляхів на деокупованих територіях Київської області.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова Тимошенка: "Повністю завершено розмінування Київської області.
Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60.
До відновлювальних робіт було залучено понад 1 тисячу працівників з різних регіонів України. Живлення відновили в більше як 265 тисяч абонентів".
Деталі: У Мотижині Київської області планують відновити ліцей, який працював 50 років, до 1 вересня.
В Андріївці Макарівського району розпочали поточний ремонт покриття на дахах близько 50 будинків. Крім того, вже відновили частково зв’язок та інтернет, повністю запустили газо- й електропостачання.
Київська обласна військова адміністрація спільно з представниками центральних служб розробила дорожню карту з відновлення житла для людей в населених пунктах, де російські окупанти знищили забудову.
Передісторія:
- Учора 19 травня двоє чоловіків підірвались на ворожій міні в полі в Бучанському районі. 17 травня на міні поблизу Харкова підірвався тракторист.
- На Київщині повністю відновили електропостачання в області 18 травня. Вартість послуг склала 300 мільйонів гривень.
- Станом на 18 травня, слідчі ексгумували на Київщині 1288 тіл цивільних осіб, які були закатовані й вбиті російськими окупантами.