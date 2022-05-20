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На Київщині завершено розмінування основних шляхів – Офіс президента

Денис КарловськийП'ятниця, 20 травня 2022, 16:22
російський снаряд на дорозі між києвом і бородянкою. фото: getty images

За даними Офісу президента, сапери завершили розмінування основних автомобільних шляхів на деокупованих територіях Київської області.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Повністю завершено розмінування Київської області.

Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60. 

До відновлювальних робіт було залучено понад 1 тисячу працівників з різних регіонів України. Живлення відновили в більше як 265 тисяч абонентів".

Деталі: У Мотижині Київської області планують відновити ліцей, який працював 50 років, до 1 вересня.

В Андріївці Макарівського району розпочали поточний ремонт покриття на дахах близько 50 будинків. Крім того, вже відновили частково зв’язок та інтернет, повністю запустили газо- й електропостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Київська обласна військова адміністрація спільно з представниками центральних служб розробила дорожню карту з відновлення житла для людей в населених пунктах, де російські окупанти знищили забудову.

Передісторія:

  • Учора 19 травня двоє чоловіків підірвались на ворожій міні в полі в Бучанському районі. 17 травня на міні поблизу Харкова підірвався тракторист.
  • На Київщині повністю відновили електропостачання в області 18 травня. Вартість послуг склала 300 мільйонів гривень.
  • Станом на 18 травня, слідчі ексгумували на Київщині 1288 тіл цивільних осіб, які були закатовані й вбиті російськими окупантами.

Теми: мінуванняКиївська областьдеокупація
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