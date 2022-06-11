Оккупант жалуется, что вояк не выводят из Украины, потому что "всплывет все, что они здесь делали" - перехват

Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор российского оккупанта со своей матерью, который жалуется, что командование не может вывести войска из Украины, потому что весь мир увидит, что они тут делали.

Источник: перехват ГУР разговора оккупанта с матерью

Прямая речь: "В бой отправляют 20 человек… Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились, что если туда поедем, мы оттуда не выйдем…

Им просто нет смысла нас оттуда вывозить и подполковника нашего. Потому что все сплывет, что они тут делали, как они тут делали, куда они стреляли, че они… Всех давним давно продали уже".

Детали: Оккупант жалуется, что хочет "уйти отсюда просто тупо по лесам", но боится, что из-за этого его потом "в тайге не найдут".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ