Оккупант жалуется, что вояк не выводят из Украины, потому что "всплывет все, что они здесь делали" - перехват
Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор российского оккупанта со своей матерью, который жалуется, что командование не может вывести войска из Украины, потому что весь мир увидит, что они тут делали.
Источник: перехват ГУР разговора оккупанта с матерью
Прямая речь: "В бой отправляют 20 человек… Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились, что если туда поедем, мы оттуда не выйдем…
Им просто нет смысла нас оттуда вывозить и подполковника нашего. Потому что все сплывет, что они тут делали, как они тут делали, куда они стреляли, че они… Всех давним давно продали уже".
Детали: Оккупант жалуется, что хочет "уйти отсюда просто тупо по лесам", но боится, что из-за этого его потом "в тайге не найдут".
Предыстория:
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые с завязанными руками.
- Минобороны РФ заявило, что не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.