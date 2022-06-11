Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупант жалуется, что вояк не выводят из Украины, потому что "всплывет все, что они здесь делали" - перехват

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 11:10
Оккупант жалуется, что вояк не выводят из Украины, потому что всплывет все, что они здесь делали - перехват
скриншот

Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор российского оккупанта со своей матерью, который жалуется, что командование не может вывести войска из Украины, потому что весь мир увидит, что они тут делали.

Источник: перехват ГУР разговора оккупанта с матерью

Прямая речь: "В бой отправляют 20 человек… Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились, что если туда поедем, мы оттуда не выйдем…

Реклама:

Им просто нет смысла нас оттуда вывозить и подполковника нашего. Потому что все сплывет, что они тут делали, как они тут делали, куда они стреляли, че они… Всех давним давно продали уже".

Детали: Оккупант жалуется, что хочет "уйти отсюда просто тупо по лесам", но боится, что из-за этого его потом "в тайге не найдут".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые с завязанными руками.
  • Минобороны РФ заявило, что не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Темы: оккупацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
оккупация
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: