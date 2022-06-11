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Херсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 13:20
Херсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада
Скриншот з google.maps

Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Джерело: Херсонська міська рада у Facebook

Дослівно міськрада: "Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області".

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Деталі: Повідомляється, що селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.

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Теми: Херсонська областьвійна
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