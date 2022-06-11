Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 13:20
Скриншот з google.maps

Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Джерело: Херсонська міська рада у Facebook

Дослівно міськрада: "Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області".

Деталі: Повідомляється, що селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьвійна
Головне сьогодні

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Україна отримає надсучасні ППО IRIS-T від Німеччини у жовтні – посол

Усі новини...
Херсонська область
Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини – дипломат США
Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ
Регіони: окупанти обстріляли Харків, тривають бої на Херсонщині
Останні новини
23:09
відеоЗ’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
22:42
Донеччина: росіяни за день вбили 2 і поранили 10 мешканців
22:26
Найменшому малюку було два місяці: як евакуювали дитячий будинок з Харкова
22:08
На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги
21:43
Сумщина: росіяни скинули вибухівки з безпілотника і вели артобстріл
21:10
ВІДЕОНа боці України воює колишній топменеджер "Газпромбанку"
20:40
В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів РФ
20:16
Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай
20:06
МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ
20:04
У Вільнюсі відкрили перший в ЄС український центр для біженців
Усі новини...