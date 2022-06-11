Херсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада

Скриншот з google.maps

Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Джерело: Херсонська міська рада у Facebook

Дослівно міськрада: "Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.

Передісторія:

Очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що російська влада розпочала оформлення процесу анексії Херсонської області, супроводжуючи порушенням прав людини і міжнародного права.

Українська військова розвідка має інформацію, що російські окупанти привозять свої родини на захоплені території Херсонщини.

Також росіяни готують святкування 12 червня так званого "дня Росії".