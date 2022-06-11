Херсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада
Субота, 11 червня 2022, 13:20
Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.
Джерело: Херсонська міська рада у Facebook
Дослівно міськрада: "Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області".
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Деталі: Повідомляється, що селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.
Передісторія:
- Очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що російська влада розпочала оформлення процесу анексії Херсонської області, супроводжуючи порушенням прав людини і міжнародного права.
- Українська військова розвідка має інформацію, що російські окупанти привозять свої родини на захоплені території Херсонщини.
- Також росіяни готують святкування 12 червня так званого "дня Росії".
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