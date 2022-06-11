Херсонская область: защитники ведут контрнаступление, Таврийское под контролем ВСУ – горсовет

Скриншот из google.maps

Вооруженные силы Украины ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

Источник: Херсонский городской совет в Facebook

Дословно горсовет: "Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области".

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Детали: Сообщается, что поселок Таврийское сейчас полностью под контролем Украины.

Предыстория:

Глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что российские власти приступили к оформлению процесса аннексии Херсонской области, сопровождая нарушением прав человека и международного права.

Украинская военная разведка располагает информацией, что российские оккупанты привозят свои семьи на захваченные территории Херсонщины.

Также россияне готовят празднование 12 июня так называемого "дня России".