Херсонская область: защитники ведут контрнаступление, Таврийское под контролем ВСУ – горсовет

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Вооруженные силы Украины ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

Источник: Херсонский городской совет в Facebook

Дословно горсовет: "Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области".

Детали: Сообщается, что поселок Таврийское сейчас полностью под контролем Украины.

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