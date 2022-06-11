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Херсонская область: защитники ведут контрнаступление, Таврийское под контролем ВСУ – горсовет

Ирина БалачукСуббота, 11 июня 2022, 13:20
Скриншот из google.maps

Вооруженные силы Украины ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

Источник: Херсонский городской совет в Facebook

Дословно горсовет: "Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области".

Детали: Сообщается, что поселок Таврийское сейчас полностью под контролем Украины.

Предыстория: 

Темы: Херсонская областьвойна
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