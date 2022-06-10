Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини – дипломат США

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 20:14
більшовицький прапор у захопленому херсоні. фото: getty images

Очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що російська влада розпочала оформлення процесу анексії Херсонської області, супроводжуючи порушенням прав людини і міжнародного права.

Джерело: "Суспільне" з коментарем Карпентера

Пряма мова Карпентера: "Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів".

Деталі: Американський дипломат підкреслив, що російські окупанти систематично влаштовують катування цивільних осіб на захоплених територіях Херсонської області.

Пряма мова Карпентера: "Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних подвалах, які слугують кімнатами тортур. 

Існує інформація про точну локацію таких приміщень – це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Українська військова розвідка має інформацію, що російські окупанти привозять свої родини на захоплені території Херсонщини.
  • Також росіяни готують святкування 12 червня так званого "дня Росії".
  • Херсонська обласна військова адміністрація мають докази про підготовку планів із проведення референдуму про приєднання Херсонщини в територію Росії.
  • Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, що військові командири дозволили розстрілювати їм беззбройних людей на блокпостах.

Теми: Херсонська областьанексіяокупаціяОБСЄ
Головне сьогодні

картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

Усі новини...
Херсонська область
Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ
Регіони: окупанти обстріляли Харків, тривають бої на Херсонщині
Окупанти звозять свої сім'ї в Херсонську область: переконують, що вони там назавжди
Останні новини
04:15
УЗ призначила на 11 червня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:20
Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі
02:45
Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА
01:59
картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти
01:24
Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів
00:57
Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна
00:16
Голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:11
Президент: Шлях Росії за 107 днів – приклад повної деградації держави
23:35
Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"
23:14
Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза
Усі новини...