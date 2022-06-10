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Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини – дипломат США

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 20:14
Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини – дипломат США
більшовицький прапор у захопленому херсоні. фото: getty images

Очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що російська влада розпочала оформлення процесу анексії Херсонської області, супроводжуючи порушенням прав людини і міжнародного права.

Джерело: "Суспільне" з коментарем Карпентера

Пряма мова Карпентера: "Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів".

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Деталі: Американський дипломат підкреслив, що російські окупанти систематично влаштовують катування цивільних осіб на захоплених територіях Херсонської області.

Пряма мова Карпентера: "Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних подвалах, які слугують кімнатами тортур. 

Існує інформація про точну локацію таких приміщень – це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Українська військова розвідка має інформацію, що російські окупанти привозять свої родини на захоплені території Херсонщини.
  • Також росіяни готують святкування 12 червня так званого "дня Росії".
  • Херсонська обласна військова адміністрація мають докази про підготовку планів із проведення референдуму про приєднання Херсонщини в територію Росії.
  • Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, що військові командири дозволили розстрілювати їм беззбройних людей на блокпостах.

Теми: Херсонська областьанексіяокупаціяОБСЄ
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