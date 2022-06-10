Росія розпочала процес оформлення анексії Херсонщини – дипломат США

Очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що російська влада розпочала оформлення процесу анексії Херсонської області, супроводжуючи порушенням прав людини і міжнародного права.

Джерело: "Суспільне" з коментарем Карпентера

Пряма мова Карпентера: "Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів".

Деталі: Американський дипломат підкреслив, що російські окупанти систематично влаштовують катування цивільних осіб на захоплених територіях Херсонської області.

Пряма мова Карпентера: "Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних подвалах, які слугують кімнатами тортур.

Існує інформація про точну локацію таких приміщень – це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації".

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