Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 18:37
Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів
російський зрк тор на параді в москві 2022 року. фото ілюстративне: getty images

На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітили розміщення російськими окупантами нових комплексів протиповітряної оборони.

Джерело: знімки компанії Planet Labs

Деталі: Групи фахівців, які діють за методами "розвідки з відкритих даних" (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

Реклама:

Їх розмістили на острові 9 червня.

Острів Зміїний 10 червня
Острів Зміїний 10 червня
Фото: planet

Передісторія: 

  • За даними українських військових, Росія в акваторії Чорного моря тримає в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет класу "Калібр".
  • Американські військові експерти твердять, що Україна відтіснила російський флот на 100 кілометрів від узбережжя.
  • На початку червня українське військове командування повідомляло, що росіяни розмістили на острові Зміїний зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, дальність котрих сягає південних районів Одеської області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне мореРосіяЧФ РосіїОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: