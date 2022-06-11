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Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 18:37
російський зрк тор на параді в москві 2022 року. фото ілюстративне: getty images

На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітили розміщення російськими окупантами нових комплексів протиповітряної оборони.

Джерело: знімки компанії Planet Labs

Деталі: Групи фахівців, які діють за методами "розвідки з відкритих даних" (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

Їх розмістили на острові 9 червня.

Острів Зміїний 10 червня
Острів Зміїний 10 червня
Фото: planet

Передісторія: 

  • За даними українських військових, Росія в акваторії Чорного моря тримає в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет класу "Калібр".
  • Американські військові експерти твердять, що Україна відтіснила російський флот на 100 кілометрів від узбережжя.
  • На початку червня українське військове командування повідомляло, що росіяни розмістили на острові Зміїний зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, дальність котрих сягає південних районів Одеської області.

Теми: Чорне мореРосіяЧФ РосіїОдеська область
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