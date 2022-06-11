Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів
Субота, 11 червня 2022, 18:37
На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітили розміщення російськими окупантами нових комплексів протиповітряної оборони.
Джерело: знімки компанії Planet Labs
Деталі: Групи фахівців, які діють за методами "розвідки з відкритих даних" (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.
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Їх розмістили на острові 9 червня.
Передісторія:
- За даними українських військових, Росія в акваторії Чорного моря тримає в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет класу "Калібр".
- Американські військові експерти твердять, що Україна відтіснила російський флот на 100 кілометрів від узбережжя.
- На початку червня українське військове командування повідомляло, що росіяни розмістили на острові Зміїний зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, дальність котрих сягає південних районів Одеської області.
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