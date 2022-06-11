Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів

російський зрк тор на параді в москві 2022 року. фото ілюстративне: getty images

На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітили розміщення російськими окупантами нових комплексів протиповітряної оборони.

Джерело: знімки компанії Planet Labs

Деталі: Групи фахівців, які діють за методами "розвідки з відкритих даних" (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

Їх розмістили на острові 9 червня.

Острів Зміїний 10 червня Фото: planet

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