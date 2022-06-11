Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів

російський зрк тор на параді в москві 2022 року. фото ілюстративне: getty images

На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітили розміщення російськими окупантами нових комплексів протиповітряної оборони.

Джерело: знімки компанії Planet Labs

Деталі: Групи фахівців, які діють за методами "розвідки з відкритих даних" (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

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Їх розмістили на острові 9 червня.

Острів Зміїний 10 червня Фото: planet

Передісторія:

За даними українських військових, Росія в акваторії Чорного моря тримає в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет класу "Калібр".

Американські військові експерти твердять, що Україна відтіснила російський флот на 100 кілометрів від узбережжя.

На початку червня українське військове командування повідомляло, що росіяни розмістили на острові Зміїний зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, дальність котрих сягає південних районів Одеської області.