Спутники зафиксировали на Змеином новые ПВО оккупантов
Суббота, 11 июня 2022, 18:37
На спутниковых снимках острова Змеиный с 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.
Источник: снимки компании Planet Labs
Детали: Группы специалистов, действующие по методам "разведки по открытым данным" (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.
Их разместили на острове 9 июня.
Предыстория:
- По данным украинских военных, Россия в акватории Черного моря держит в боевой готовности около 40 крылатых ракет класса "Калибр".
- Американские военные эксперты говорят, что Украина оттеснила российский флот на 100 километров от побережья.
- В начале июня украинское военное командование сообщало, что россияне разместили на острове Змеиный зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.