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Спутники зафиксировали на Змеином новые ПВО оккупантов

Денис КарловскийСуббота, 11 июня 2022, 18:37
российский зрк "тор" на параде в москве в 2022 году. фото: getty images

На спутниковых снимках острова Змеиный с 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.

Источник: снимки компании Planet Labs

Детали: Группы специалистов, действующие по методам "разведки по открытым данным" (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

Их разместили на острове 9 июня.

Снимок острвоа Змеиный 10 июня
Снимок острвоа Змеиный 10 июня
фото: planet

Предыстория:

  • По данным украинских военных, Россия в акватории Черного моря держит в боевой готовности около 40 крылатых ракет класса "Калибр".
  • Американские военные эксперты говорят, что Украина оттеснила российский флот на 100 километров от побережья.
  • В начале июня украинское военное командование сообщало, что россияне разместили на острове Змеиный зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.

Темы: Черное мореРосcияЧФ РоссииОдесская область
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