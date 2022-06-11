Зеленський про паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі: Отримання квитка для втечі

Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та в Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На окупованій території і в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення.

Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово".

Деталі: Зеленський зазначив, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Зокрема, до переліку повернутих населених пунктів додалося селище Таврійське. Є також певні успіхи в Запорізькій області, додав він.

Президент також розповів, що тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку.

"Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що це вам дало, Росія?", - запитав він.

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Що передувало: 11 червня окупанти роздали 30 паспортів РФ місцевим жителям у захопленому Мелітополі Запорізької області.

У Херсоні теж почали роздавати паспорти. З усього обласного центру їх взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.