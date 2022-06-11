Зеленский о паспортах РФ в Херсоне и Мелитополе: Получение билета для побега

Президент Владимир Зеленский считает, что получение коллаборантами российских паспортов в Херсоне и Мелитополе Запорожской области похоже на получение билета для побега.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На оккупированной территории и России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел, кого в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения.

Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно".

Детали: Зеленский отметил, что украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. В частности, к перечню возвращенных населенных пунктов добавился поселок Таврийское. Есть также некоторые успехи в Запорожской области, добавил он.

Президент также рассказал, что продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.

"Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108 день войны, уже июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что вам это дало, Россия?", - спросил он.

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Что предшествовало: 11 июня оккупанты раздали 30 паспортов РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.

В Херсоне тоже начали раздавать паспорта. Из всего областного центра их взяли только 23 человека, среди них коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.