Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о паспортах РФ в Херсоне и Мелитополе: Получение билета для побега

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 23:35
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что получение коллаборантами российских паспортов в Херсоне и Мелитополе Запорожской области похоже на получение билета для побега.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На оккупированной территории и России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел, кого в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения.

Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно".

Детали: Зеленский отметил, что украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. В частности, к перечню возвращенных населенных пунктов добавился поселок Таврийское. Есть также некоторые успехи в Запорожской области, добавил он.

Президент также рассказал, что продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.

"Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108 день войны, уже июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что вам это дало, Россия?", - спросил он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 11 июня оккупанты раздали 30 паспортов РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.

В Херсоне тоже начали раздавать паспорта. Из всего областного центра их взяли только 23 человека, среди них коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Темы: Зеленскийпаспорт ХерсонМелитополь
Главное сегодня

Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал

Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ

На Бахмутском направлении ВСУ отбили наступления врага и уничтожили до 150 захватчиков – сводка

Тяжелые золотые кресты не спасут Путина – Кислица

Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ

Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского

Все новости...
Зеленский
Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского
Зеленский образовал Лисичанскую военную администрацию
Россию нужно ставить на место, а не успокаивать – Зеленский
Последние новости
11:27
Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за мужество
11:20
Оккупанты оставят Мариуполь без компенсаций и без тепла зимой – советник мэра
11:12
Глава МИД Латвии поздравил с Днем России: желаю поражения в войне против Украины
10:44
обновлено от 9:04Ракетный удар по Тернопольщине: ранены более 20 человек
10:43
Победитель лотереи в Канаде отдаст часть 70-миллионного выигрыша на восстановление Украины
10:31
"Ваш родственник в плену!": СБУ разоблачила мошенническую схему
10:29
Оккупанты Бердянска утверждают, что взрывы были из-за "короткого замыкания"
10:28
За 5 месяцев 2022 металлургическое производство сократилось почти на 50%
10:13
Королева Британии стала вторым монархом в мире по продолжительности правления
09:58
Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал
Все новости...