Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о паспортах РФ в Херсоне и Мелитополе: Получение билета для побега

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 23:35
Зеленский о паспортах РФ в Херсоне и Мелитополе: Получение билета для побега
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что получение коллаборантами российских паспортов в Херсоне и Мелитополе Запорожской области похоже на получение билета для побега.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На оккупированной территории и России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел, кого в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения.

Реклама:

Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно".

Детали: Зеленский отметил, что украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. В частности, к перечню возвращенных населенных пунктов добавился поселок Таврийское. Есть также некоторые успехи в Запорожской области, добавил он.

Президент также рассказал, что продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.

ВИДЕО ДНЯ

"Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108 день войны, уже июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что вам это дало, Россия?", - спросил он.

Что предшествовало: 11 июня оккупанты раздали 30 паспортов РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.

В Херсоне тоже начали раздавать паспорта. Из всего областного центра их взяли только 23 человека, среди них коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Темы: Зеленскийпаспорт ХерсонМелитополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: